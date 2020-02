CorSera - Milan, il derby per svoltare: una vittoria sarebbe benzina nella corsa al quarto posto

Un derby che vale tanto. Sia per l’Inter, che punta al successo per restare in scia della Juve, che per il Milan, che sogna una clamorosa rimonta Champions. I 19 punti di distacco dai cugini inducono i milanisti ad avvicinarsi con cautela al big match di domenica, ma nella stracittadina - si sa! - la classifica conta ma non troppo.

SVOLTA - I rossoneri non vincono un derby in campionato dal 31 gennaio 2016 (in panchina c’era Sinisa Mijahlovic). Come riporta il Corriere della Sera, dopo quattro anni di buio, interrotti solo dal lampo di Cutrone nella sfida di Coppa Italia del dicembre 2017, il Milan va a caccia di una vittoria che potrebbe dare la svolta alla stagione. Pioli spera in un successo che fornisca benzina per la corsa al quarto posto, dopo la grande occasione sprecata la scorsa domenica col Verona. Il tecnico, ovviamente, si affida al totem Ibrahimovic, pronto a scendere in campo contro l’Inter.

SERENITA’ - Ma una vittoria, oltre a dare slancio alla classifica, riporterebbe serenità anche a livello societario. Il Milan - evidenzia il CorSera - avrebbe bisogno di un risultato storico, ovvero di un piazzamento in Champions League, per riportare tranquillità e unità di intenti nel club ed evitare un nuovo ribaltone estivo.