CorSera - Milan in difficoltà, ma ci pensa sempre Suso: lo spagnolo salva ancora i rossoneri

E' il giocatore del Milan più in forma e più decisivo in questa prima parte di stagione e lo ha confermato anche ieri sera a Siviglia: stiamo parlando di Suso che ha segnato pure contro il Betis, pareggiando un match che nel primo tempo si era messo male e lo spagnolo ha saputo riportare sui binari giusti. Con l'1-1 di ieri, i rossoneri restano in piena corsa per il passaggio del turno, che verrà deciso dalla trasferta all'ultima giornata sul campo dell'Olympiacos.

MEGLIO NELLA RIPRESA - Come racconta l'edizione odierna del Corriere della Sera, dopo un primo tempo sotto tono, la squadra di Gattuso ha fatto molto meglio nella ripresa, soffrendo meno in difesa e creando qualche occasione in più in avanti. Se il Milan è tornato a casa con un punto in tasca, deve ringraziare, oltre Suso, anche Pepe Reina, autore di un grande intervento nel finale che ha congelato il risultato sull’1-1.

SVOLTA SUSO - Nella seconda frazione di gioco, la formazione milanista ha dimostrato di essere viva nonostante le difficoltà e soprattutto i tanti infortuni che stanno colpendo il Diavolo in questo periodo: la svolta è arrivata ancora una volta da Suso, che ha segnato ed è andato vicino al gol pure in altre occasione, come per esempio quando ha costretto alla grande parata Pau Lopez con un perfetto sinistro a giro che si stava infilando all'incrocio dei pali. Ora però testa alla Juventus, un'altra partita nella quale Jesus vuole essere decisivo.