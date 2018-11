CorSera - Milan in quota, 6 punti in 4 giorni e zona Champions: Gattuso in linea con gli obiettivi del club

Sei punti in due partite. Due vittorie sofferte ma meritate. Il Milan, come evidenzia il Corriere della Sera, ribalta l’orizzonte in appena sei giorni: dalla brutta sconfitta col Betis in Europa League alla vittoria col fiatone contro il Genoa che vale il quarto posto in coabitazione con la Lazio. Insomma, dall’inferno al paradiso della Champions: Gattuso, che giovedì scorso sembrava destinato all’esonero, adesso è in linea con gli obiettivi societari.

TANTI DUBBI - E pazienza se la prestazione di ieri non è stata convincente e il gol decisivo è arrivato solo al fotofinish, favorito da un grossolano errore del portiere Radu - forse il migliore sino a quel momento - e determinato da una mezza prodezza di Romagnoli. Il risultato, in questo preciso momento della stagione, conta più dell’estetica: il Milan, in attesa del gioco, si può consolare guardando la classifica. Ma Gattuso non ha troppi motivi per sorridere: la difesa prende sempre gol, la manovra senza l’infortunato Biglia è ruvida e le punte troppo a lungo isolate.

LUCI E OMBRE - Rino, vista l’emergenza, si affida a un insolito 3-4-3. L’avvio fa ben sperare (Suso la sblocca subito), ma quando la partita sembra in discesa, la squadra si perde. Così, nel secondo tempo, il tecnico torna al 4-4-2 con Abate terzino al posto di Laxalt. E il Milan, d’incanto, ritrova le antiche certezze. Radu diventa protagonista, in positivo e in negativo: dopo aver salvato più volte i suoi con interventi spesso miracolosi, l’estremo difensore gialloblù pasticcia, favorendo la rete di Romagnoli. San Siro esplode, e Gattuso ringrazia.