CorSera - Milan, in tre giorni i rossoneri hanno capovolto tutto ma la svolta decisiva deve ancora arrivare

Dopo Inter e Betis, il destino di Rino Gattuso sembrava essere già scritto e invece, in appena 72 ore, il Milan ha capovolto tutto e le vittorie contro Sampdoria e Genoa nel giro di tre giorni hanno rilanciato i rossoneri che ora sono al quarto posto insieme alla Lazio. Secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera, è però troppo presto per parlare di svolta decisiva e di definitiva maturazione perchè nella squadra milanista ci sono diverse cose da migliorare, come ha spiegato anche lo stesso Gattuso dopo il successo contro il Grifone: "Godiamoci i tre punti e la classifica sistemata, ora però serve migliorare gioco e concetto di squadra".

FRAGILITA' DIFENSIVA - Il tecnico milanista voleva i punti contro il Genoa e i suoi ragazzi lo hanno accontentato, ma la vittoria al 92' di mercoledì a San Siro non basta per scacciare i fantasmi: ci sono infatti diversi problemi da risolvere ancora, in primis la fragilità difensiva visto che finora in Serie A il Diavolo ha sempre subito gol. L'ultima volta che i rossoneri avevamo incassato almeno una rete in tutte le prime 10 gare di campionato risale addirittura al 1932.

TANTI GOL SEGNATI - Ci sono però anche diverse note positive, come il fatto di aver segnato 20 gol nelle prime giornate, cosa che non succedeva da ben 13 anni, oppure l'ottimo momento di Suso, il quale ha messo lo zampino in metà delle reti milaniste in Serie A (4 gol e 6 assist). Domenica sera a Udine ci sarà un altro bel test di maturità per il Milan che deve cercare di mantenere il quarto posto e arrivare poi al meglio al big match contro la Juventus.