CorSera - Milan, niente sorpasso Champions ma è un punto prezioso

Il pareggio all'ultimo minuto di Correa sa un po' di beffa perchè ormai in casa rossonera si pensava di uscire dall'Olimpico con una vittoria, ma alla fine è un punto prezioso quello ottenuto ieri sera dal Milan sul campo della Lazio. Niente sorpasso Champions, i rossoneri restano quinti a un punto dai biancocelesti, però visto le tante assenze e la difesa inedita che Gattuso ha dovuto schierare l'1-1 finale è un risultato sicuramente positivo per il Diavolo.

PUNTO POSITIVO - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il pareggio è giusto per quello che si è visto in campo, anche se è chiaro che non è mai bello prendere gol praticamente all'ultimo minuto. Resta comunque un punto molto importante per il Milan che si è presentato all'Olimpico senza diversi titolari, come Romagnoli, Musacchio, Biglia, Bonaventura e Higuain. Viste tutte queste assenze, prima del match, tutti avrebbero messo la firma per un pari e dunque non ci sono grandi rimpianti in casa rossonera per il gol nel finale di Correa.

OLTRE LE DIFFICOLTA' - Nonostante l'emergenza, il Diavolo è sceso in campo con l'atteggiamento giusto ed è andato oltre le difficoltà anche grazie all'ottimo lavoro di Gattuso che ha messo bene sul terreno di gioco i suoi ragazzi. Da qui alla fine del girone di andata, il Milan è atteso da un calendario, sulla carta, abbastanza abbordabile e quindi, se c'è un momento per dare un'accelerata, è questo.