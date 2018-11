CorSera - Milan, nulla da fare contro la Juve: bianconeri troppo forti, rossoneri al momento fuori dalla zona Champions

Niente da fare per il Milan che esce sconfitto da San Siro contro una Juventus che ha dimostrato ancora una volta di essere nettamente più forte dei rossoneri. La sconfitta in Champions contro lo United non ha lasciato il segno in casa bianconera, anzi la squadra di Allegri ha iniziato il match con grande veemenza, tanto da passare in vantaggio con Mandzukic dopo appena 8 minuti. Serata da dimenticare invece per Gonzalo Higuain, che prima sbaglia un rigore e poi si espellere nella ripresa per prOteste (sarà costretto a saltare lo scontro diretto contro la Lazio che si giocherà dopo la sosta).

RIMPIANTO RIGORE - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, si ferma così a tre la striscia di vittorie di fila del Milan, che al momento è fuori dalla zona Champions. I rimpianti del Diavolo sono certamente tutti nel rigore sbagliato da Higuain nel finale del primo tempo: un gol avrebbe infatti cambiato il match e invece da lì in poi i rossoneri non hanno quasi mai dato l'impressione di poter fare male veramente alla Juventus di Allegri.

A TESTA ALTA - La formazione di Gattuso, che ha dovuto rinunciare a diversi giocatori per infortunio, ha giocato troppo basso, ha sempre aspettato i bianconeri e la scelta di far giocare Castillejo al posto dell'acciaccato Cutrone non ha dato i frutti sperati. Anche Suso non ha mai inventato nulla e così alla fine è arrivata una sconfitta che però non deve abbattere il Milan in quanto i rossoneri, nonostante lo 0-2, sono usciti a testa alta dal campo di San Siro.