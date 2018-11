CorSera - Milan, obiettivo controsorpasso: sistemato il campionato, ora bisogna aggiustare la Coppa

Vietato sbagliare. Dopo aver sistemato le cose in campionato, il Milan ora è chiamato ad aggiustare anche la Coppa. Il cammino in Europa League si è fatto in salita dopo la brutta sconfitta rimediata a San Siro contro il Betis. Le tre vittorie in sette giorni (Samp, Genoa e Udinese) hanno portato fiducia e quarto posto, ma stasera a Siviglia - sottolinea il Corriere della Sera - sarà fondamentale andare a punti.

VITTORIA OBBLIGATA - Obiettivo alla portata, ma tutt’altro che scontato. Perché il Real Betis, che in Liga non vince da quattro partite, in Coppa sta andando alla grande. Come detto, però, il Milan è quasi obbligato a vincere, al fine di evitare che l’ultimo duello del girone contro l’Olympiacos si trasformi in una specie di infernale spareggio per i sedicesimi. Il Karaiskakis del Pireo, infatti, non è il posto migliore per giocarsi il passaggio del turno.

TUTTO APERTO - Farsi cacciare già in autunno - scrive il Corriere - sarebbe giudicato un fallimento dalla proprietà rossonera, che all’Europa League tiene eccome. La scenario del girone F è tutto da scrivere: con la vittoria di San Siro il Betis è in testa, il Milan ha due punti in meno e oggi può piazzare il controsorpasso oppure farsi superare dall’Olympiacos, che sta a quattro. Insomma, è tutto apertissimo.