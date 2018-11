CorSera - Milan, occhi in casa Chelsea per rinforzare difesa e centrocampo: assalto a Christensen e Fabregas

Manca ancora oltre un mese alla riapertura del mercato, ma è ormai evidente che il Milan ha bisogno di diversi rinforzi se vuole lottare davvero fino alla fine per il quarto posto. La squadra di Gattuso ha subito diversi infortuni, alcuni dei quali molto gravi, nelle ultime settimane e per questo serviranno innesti in praticamente tutti i reparti.

CACCIA APERTA - Per l'attacco, è ormai noto che il primo nome della lista è quello di Zlatan Ibrahimovic: tra le parti, ci sarebbe già un'intesa per un contratto di sei mesi da 2,7 milioni di euro, ma una decisione definitiva sull'eventuale ritorno dello svedese verrà presa dopo le sanzioni dell'UEFA a metà dicembre. E' invece apertissima la caccia ad un difensore e ad un centrocampista, i quali potrebbero arrivare entrambi dal Chelsea visto che il Milan ha messo nel mirino Cesc Fabregas e Andreas Christensen.

IN PRESTITO - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che l'operazione più complessa è quella che potrebbe portare a Milanello il centrocampista spagnolo: Abramovich chiede infatti un indennizzo eccessivo (circa 12 milioni di euro) e in più il giocatore vuole 3,5 milioni più bonus. I rossoneri hanno poi messo gli occhi anche su altro elemento del Chelsea poco utilizzato da Sarri, vale a dire il difensore danere Christensen, il quale potrebbe sbarcare in rossonero in prestito.