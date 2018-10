CorSera - Milan, operazione quarto posto: Gattuso si affida ancora alla coppia Higuain-Cutrone

Solo pochi giorni fa si parlava del possibile esonero di Rino Gattuso e invece ora il Milan ha la grande chance di raggiungere la Lazio al quarto posto in classifica: con una vittoria nel recupero contro il Genoa di questa sera, i rossoneri potrebbero infatti arrivare in piena zona Champions League, che rappresenta sempre il grande obiettivo stagionale del Diavolo.

DOPPIO CENTRAVANTI - Come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, per questa sfida, Rino Gattuso confermerà il 4-4-2 visto contro la Sampdoria, con dunque la coppia Higuain-Cutrone in avanti: nonostante la rosa milanista non sia costruita per il doppio centravanti, anche il tecnico rossonero si è convinto che in questo momento non può fare a meno nè di Gonzalo, nè di Patrick.

I NUMERI DI PATRICK - In particolare, Cutrone sta attraversando un grande momento di forma e i numeri dicono che non può assolutamente stare in panchina: il giovane attaccante del Diavolo la butta infatti dentro una volta ogni 47 minuti, media inferiore in tutta Europa solo a quella di Paco Alcacer del Borussia Dortmund (una rete ogni 27 minuti). Gattuso si affiderà quindi nuovamente a Gonzalo e a Patrick per lanciare il Milan verso il quarto posto.