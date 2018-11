CorSera - Milan, retroscena Milinkovic: in estate offerti 120 milioni. I rossoneri sognano il serbo

Per settimane (forse più) i tifosi rossoneri hanno accarezzato il sogno Milinkovic-Savic. Voci e indiscrezioni hanno accompagnato l’estate del Milan, prima che il gong del mercato chiudesse definitivamente la questione. O forse no... Secondo il Corriere della Sera, i vertici di via Aldo Rossi pensano ancora al centrocampista il serbo, il quale, nei giorni bollenti di metà agosto, fu davvero a un passo dai rossoneri.

IL RETROSCENA - Il CorSera racconta un preciso quanto clamoroso retroscena. Nella notte fra il 16 e il 17 agosto - si legge - Claudio Lotito ricevette una telefonata da Milano. La società rossonera mise sul piatto 30 milioni di euro per il prestito e 90 per il riscatto del giocatore, una cifra monstre superiore persino a quella spesa dalla Juventus per portare in Italia Cristiano Ronaldo. Una proposta “indecente”, così come la definì lo stesso presidente biancoceleste, che barcollò prima di rifiutare (non se la sentì di tradire il patto siglato con Inzaghi).

INSIDIA MAROTTA - Lotito, dopo aver rinnovato il contratto di Milinkovic, sembra essersi pentito della scelta, considerate anche le recenti prestazioni (piuttosto deludenti) del giovane serbo. C’è chi sostiene che Marotta, allora dirigente della Juve, avesse chiesto al patron laziale di temporeggiare in attesa dell’estate successiva. Ora, però, l’ex dirigente bianconero sta per trasferirsi all’Inter e sogna uno sgambetto ai campioni d’Italia. L’asta parte da 120 milioni: parteciperà anche il Milan? Il sogno c’è ancora...