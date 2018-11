CorSera - Milan, spareggio Champions in emergenza: un pari sarebbe oro, ma non ditelo a Gattuso

Almeno per oggi, il discorso Ibra passa in secondo piano. Perché l’avversario di turno, la temibilissima Lazio di Simone Inzaghi, impone la massima concentrazione. Come evidenzia l’edizione odierna del Corriere della Sera, la sfida dell’Olimpico è uno spareggio Champions che dirà già parecchio, sebbene la stagione sia ancora lunga e tutta da scrivere.

PAREGGIO - Lo scenario è chiaro: vincendo stasera, Suso e compagni scavalcherebbero i biancocelesti in classifica tornando al quarto posto. In caso di sconfitta, invece, la squadra di Gattuso sprofonderebbe a -4 dalla zona Champions. Non ci vuole un genio per capire che al Milan un pari andrebbe benone, anche se Gattuso non l’ammetterebbe mai. Con la Roma bloccata ieri a Udine e la spaventosa emergenza infortuni che inevitabilmente condizionerà la prestazione dei rossoneri, un punticino all’Olimpico sarebbe oro.

TABU - Un pari, infatti, cristallizzerebbe la classifica e terrebbe a tiro proprio la Lazio in attesa di recuperare gli assenti. Inoltre, uscire indenni dall’Olimpico darebbe morale all’intero ambiente. Fin qui il Milan ha sempre perso con chi gli sta davanti: spezzare il tabù delle grandi non sarebbe un dettaglio.