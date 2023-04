CorSera - Poche emozioni all'Olimpico, poi i fuochi d’artificio finali: tra Milan e Roma vige l’equilibrio (anche in classifica)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan e Roma e quella costante con i finali scoppiettanti. Dopo i due gol dei giallorossi nei minuti di recupero dell'andata, anche al ritorno non mancano le emozioni nel finale di match, prima con la rasoiata di Abraham che lascia immobile Maignan al 94esimo, poi con la rete di Saelemaekers su assist di Leao a pareggiare i conti. Lo spareggio Champions finisce con un punto a testa e con il risultato più corretto per quanto visto in campo.

Poche emozioni

Se non fosse stato per i due gol finali, Roma-Milan non sarebbe stata una gara che i tifosi avrebbero ricordato volentieri: poche emozioni, partita spezzettata e molto tattica, e troppe interruzioni, dettate anche dal piano di Mourinho di rinforzare la difesa e giocare di contropiede. Una mossa che ha funzionato: il Milan tiene il pallino del gioco in mano per tutta la partita, senza mai rendersi pericoloso.

Vige l’equilibrio

Come scrive il Corriere della Sera, equilibrio era ed equilibrio resta: Milan e Roma rimangono a quota 57 punti in classifica, occupando il quarto posto. Si accende la corsa Champions grazie anche al successo dell'Atalanta sul Torino. A mezzogiorno l'Inter proverà ad avvicinarsi nello scontro diretto contro la Lazio di Maurizio Sarri.