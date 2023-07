CorSport - Milan, accordo trovato con Musah del Valencia: obiettivo fumata bianca entro il ritiro

MilanNews.it

Il primo colpo è stato ufficializzato: Loftus-Cheek è nuovo giocatore del Milan. Ma la ricerca di un centrocampista non termina qui, con il mese di luglio che porta a nuove operazione. Settimana prossima sarà quella importante per Musah, in cui partirà il vero assalto al centrocampista statunitense. Con il Valencia ci sono margini d'intesa, mentre tra il Milan e il giocatore è già scattato il feeling. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Costo accessibile

Musah costa, ma non troppo: il Milan proverà ad abbassare il prezzo del cartellino del giocatore, giocando anche sulle difficoltà economico del Valencia, che deve sicuramente fare qualche cessione importante. La volontà del club rossonero è quella di ottenere la fumata bianca entro l'inizio del ritiro del 10 luglio a Milanello.

Altri nomi

Non solo Musah per il centrocampo. Il Milan osserva anche Reijnders, che ha un costo inferiore rispetto a Musah, e cercando di ottenere l'approvazione dell'AZ per una cifra sui diciotto milioni di euro circa. Sull'olandese, però, ci sono anche alcuni club di Premier, tra cui il West Ham. Per quanto riguarda la situazione Kamada, invece, il giapponese ha incontrato qualche titubanza da parte del Milan a causa dell'ultimo slot rimasto per gli extra-comunitari.