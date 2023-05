CorSport - Milan, ora serve un'impresa con l'Inter per salvare (forse) la stagione

MilanNews.it

L'ennesimo passo falso del Milan in campionato, arrivato ancora una volta contro una delle "piccole" (lo Spezia era terzultimo e non vinceva da due mesi), lascia ancora di più i rossoneri con le spalle al muro in vista di questo finale di stagione. La squadra di Pioli ora si trova al quinto posto a quattro lunghezze di distanza dal piazzamento Champions. Le opportunità per salvare (forse) la stagione rimangono pochissime.

Il destino fugge via

Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, subito dopo la gara persa in Liguria ieri pomeriggio, Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di Dazn e ha commentato così la prestazione dei suoi: "Questa partita oggi complica il nostro futuro in campionato". Al termine del torneo mancano appena tre partite e una di queste sarà lo scontro diretto contro la Juventus con cui è bene rimanere il più possibile a contatto nell'eventualità che le vengano comminati nuovamente dei punti di penalizzazione. Ora, però, il destino non è più nelle mani del Milan, quantomeno in Serie A. Per questo Pioli ha poi aggiunto: "Vuol dire che martedì dovremo fare una grande partita. Non è che ci rimangono molte possibilità di rendere positiva questa stagione. Dobbiamo credere di avere le possibilità di battere l'Inter"

Impresa

Alle parole dell'allenatore rossonero fanno eco quelle di uno dei leader assoluti dello spogliatoio del Diavolo come Simon Kjaer che ha parlato così: "Ora c'è la partita di martedì. Con lo Spezia era fondamentale, ma martedì c'è un'altra guerra". Nelle parole dunque i protagonisti rossoneri sembrano scottati e anche consapevoli che, per tentare di raddrizzare una stagione che era partita bene ma che sta finendo a pallino, specialmente in campionato, serve una vera e propria impresa contro l'Inter nel ritorno di martedì. Con un passaggio del turno, oggi insperato, il Milan si giocherebbe le sue carte di riapparire l'anno prossimo in Champions League anche nella finale della stessa competizione: non la via più facile per farlo, ma quando la situazione inizia a essere disperata... Tutto è concesso.