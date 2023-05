CorSport - Milan tra Champions e corsa Champions: i rossoneri si affidano a Leao

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si è infuocata la volata Champions, con sei squadre in lotta per tre posti. Il Milan, calendario alla mano, sulla carta potrebbe trovare punti importanti dopo il pareggio deludente con la Roma. Contro i giallorossi, la squadra di Stefano Pioli ha mancato l'approccio alla gara, ancora una volta difettoso, e poca convinzione in fase offensiva ha portato il Milan a soffrire parecchio.

Con il pareggio raggiunto in extremis ieri sera sul campo della Roma, il Milan sale a quota 57 punti in classifica, nel pieno della turbinosa lotta Champions League con Inter, Roma, Lazio e Atalanta. I numeri, che nel suo periodo rossonero hanno sempre sorriso a Pioli, invece in questo 2023 di Serie A fanno storcere il naso, per usare un eufemismo. Nel nuovo anno il Milan ha raccolto solo 24 punti in 17 partite di campionato, con una rivedibile media di 1.41 punti a partita. Da qui a fine stagione urge un repentino cambio di rotta.Se il Milan può continuare a sognare la finale di Istanbul e giocarsi un posto in Champions, lo deve anche a Rafa Leao: il portoghese è il giocatore più importante della rosa e lo ha dimostrato contro la Roma, quando mette l'assist per il gol di Saelemaekers. Come riporta il Corriere dello Sport, Leao ha preso parte a 19 reti in campionato, eguagliando così le partecipazioni registrate in tutta la scorsa stagione di Serie A.