CorSport - Milan, trattativa in discesa per Pulisic. Oggi il giorno di Romero

Un'estate di grandi rivoluzioni in casa rossonera e ormai si sa da tempo. Con l'addio di Maldini e Massara, quello di Ibra e la partenza di Tonali, il Milan tenta di ripartire con nuova linfa. Spera di farlo soprattutto in fase offensiva dove sta concentrando gran parte dei suoi sforzi di mercato. E se oggi è il giorno, a Milano, di un giovane talento, presto in rossonero potrebbe arrivare una vecchia promessa pronta a rilanciarsi con il Diavolo.

Discesa

Stiamo parlando chiaramente di Christian Pulisic, ex crack del calcio mondiale che non è riuscito a rispettare del tutto le aspettative al Chelsea in cui si è trasferito dal Borussia Dortmund nel 2020 ma che è ancora giovanissimo, classe 1998, e può sfruttare al meglio una seconda chance. Come riporta oggi il Corriere dello Sport e come ha riportato anche MilanNews.it nella giornata di ieri (QUI), nelle ultime ore sono stati registrati importanti passi in avanti nella trattativa tra Milan e Chelsea che si conoscono bene e hanno chiuso diverse trattative negli ultimi tempi, ultima quella di Loftus-Cheek meno di una settimana fa. L'accelerata è stata data dall'offerta del Milan che ha alzato il tiro a 20 milioni di euro, avvicinandosi alle richieste londinesi di 25.

A zero

Intanto oggi a Milano è il giorno di Luka Romero. Il giovanissimo argentino classe 2004 è arrivato questa mattina poco prima delle 8.30 alla clinica La Madonnina per svolgere le tradizionali visite mediche di rito (QUI il video dell'inviato di MilanNews.it), primo passo della nuova avventura rossonera. A seguire, Romero si recherà a ottenere l'idoneità sportiva prima della firma sul contratto: il sudamericano si legherà al Milan per i prossimi quattro anni, fino al 2027. Il classe 2004 arriva a parametro zero dalla Lazio dove è rimasto per due stagioni senza avere troppo spazio con Maurizio Sarri: il giocatore sarà arruolabile sin dal 10 luglio, giorno del raduno a Milanello.