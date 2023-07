VIDEO MN - Luka Romero inizia il suo viaggio in rossonero: l'arrivo a La Madonnina

Fonte: dal nostro inviato alla Madonnina, Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

Luka Romero, attaccante argentino classe 2004, diventerà oggi un nuovo giocatore del Milan. La giovane promessa del calcio sudamericano arriva a parametro zero dopo aver trascorso due anni alla Lazio in cui si è ritagliato poco spazio. Dopo essere arrivato nel pomeriggio di ieri a Milano, Romero questa mattina è arrivato a La Clinica Madonnina per svolgere le consuete visite mediche: nel pomeriggio l'idoneità e poi la firma a Casa Milan. Il video dell'inviato di MilanNews.it.