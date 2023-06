CorSport - Per Thuram non si aspetta all'infinito: l'alternativa è Fabio Silva

Il nuovo centravanti del Milan sarà il ruolo attorno al quale girerà tutta la campagna acquisti del Milan. Olivier Giroud non può più sostenere una stagione come l'ultima, nonostante abbia giocato su ottimi livelli a discapito della carta di identità. Il club rossonero vorrebbe chiudere quanto prima per avere la nuova punta a disposizione il prima possibile.

Tempi brevi

Come scrive il Corriere dello Sport, l'obiettivo numero uno è Marcus Thuram. Giocatore che va a soddisfare praticamente tutti i criteri imposti dalla proprietà rossonera sul mercato: calciatore giovane (classe 1997), con una buona esperienza internazionale maturata negli anni al Borussia Moenchengladbach e con la nazionale francese ai Mondiali in Qatar, potenziale importante sia dal punto di vista tecnico che fisico. Inoltre il giocatore arriverebbe a parametro zero e solo l'ingaggio peserebbe sulle casse rossonere. Per arrivare a Thuram c'è da battere la concorrenza del Psg, più forte economicamente del Milan, e bisogna stare attenti all'inserimento last minute del Lipsia. Il Milan, dal canto suo, offre 5 milioni e la garanzia di vedere il campo con continuità: però il Milan non aspetterà in eterno. Thuram è chiamato a una decisione.

Alternativa

Proprio a causa dei tempi lunghi con i quali Marcus Thuram ci sta mettendo per scegliere la prossima destinazione, il Milan si tutela e pensa già a una possibile alternativa. Il nome che oggi viene fatto dal CorSport è quello di Fabio Silva, giovanissimo attaccante portoghese del 2002, che è di proprietà del Wolverhampton in Premier ma nell'ultima stagione ha giocato diviso in due tra Anderlecht e Psv Eindhoven. I numeri sono stati ottimi: 51 partite condite da 16 gol e 6 assist, ad appena 20 anni. Anche per lui l'identikit è ideale per il Milan anche se bisognerà mettere mano al portafoglio anche per il cartellino. Inoltre bisognerà capire se i Wolves acconsentano a far partire il calciatore a titolo definitivo oppure, ancora una volta, in prestito. Intanto Lorenzo Colombo inizierà il ritiro estivo con il Milan: si giocherà le sue carte e poi i rossoneri decideranno se mandarlo in prestito ancora un anno o dargli una chance come alternativa.