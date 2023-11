CorSport - Pioli, c'è la doppia punta: occasione Jovic al fianco di Giroud. Senza esterni si cambia vestito

Questa sera il Milan torna in campo a San Siro e lo farà contro l'Udinese che alle 20.45 farà visita ai rossoneri, che sono alla ricerca della vittoria che manca da quasi un mese. Con diversi giocatori indisponibili per infortunio, otto al momento dopo il recupero in extremis di Loftus-Cheek, mister Pioli si ritrova a dover rivedere leggermente il suo schieramento tattico con una mossa a sorpresa.

Doppia punta

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, l'allenatore rossonero avrebbe deciso di provare la doppia punta questa sera contro i friulani. Dunque non solo Giroud, come sempre presente al centro dell'attacco, ma anche Luka Jovic al suo fianco, a cui verrà data una chance importante che dovrà essere lesto a sfruttare. Fino all'ultimo ci spera anche Noah Okafor ma è il serbo a essere in vantaggio in questo senso. Pioli per la prima volta vuole affidarsi a due centravanti di ruolo e non solo perché, con Chukwueze e Pulisic ai box e Romero poco convincente a Napoli, gli esterni scarseggiano, ma anche perché ritiene che sia la strada migliore per poter provare a scardinare la difesa dell'Udinese, che certamente non sarà disposta a lasciare molti spazi aperti. L'inserimento di due attaccanti può aiutare ad aprire la retroguardia avversaria.

Nuovo vestito

Ecco che il Milan, dopo aver già cambiato una volta in stagione il proprio schieramento, contro il Verona quando Pioli adottò il 3-4-3, è pronto anche questa sera a rivedere i propri dettami tattici. Questa volta il vestito più idoneo, con la doppia punta, sembrerebbe essere il 4-4-2: non si può rinunciare a Leao che giocherà come sempre sulla sinistra e cerca il gol perduto; mentre a destra servirà un giocatore più di contenimento e per questo il favorito è senza dubbio Yunus Musah. Per il centro del campo la coppia in vantaggio è formata da Krunic e Reijnders, mentre in difesa le scelte sono quasi obbligate. Il Milan si presenta ai blocchi di partenza questa sera con due soli centrali difensivi: Kjaer non ha recuperato, Kalulu è fuori quattro mesi e anche Pellegrino sarà lontano dai campi per un po'. A sostituire eventualmente Tomori e Thiaw sarà il giovane della primavera Jan Carlo Simic. Sulle fasce e in porta non si cambia.