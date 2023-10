CorSport - Pulisic, che impatto! Al Milan è tornato al top

Capitan America ha conquistato la Serie A. Stiamo parlando di Christian Pulisic che ha avuto un impatto incredibile da quando è arrivato in Italia: nessuno, probabilmente, si aspettava che potesse ambientarsi in così poco tempo e che diventasse subito decisivo. E invece l'attaccante esterno americano, sbarcato a Milanello in estate a titolo definitivo dal Chelsea, ha sorpreso tutti e si è preso il Milan.

ALTO LIVELLO - Lo riferisce questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che in rossonero Pulisic, dopo anni complicati al Chelsea, ha finalmente ritrovato fiducia in sè stesso ed è tornato a giocare ad alto livello. E' probabilmente dai tempi del Borussia Dortmund che l'americano che aveva un rendimento così importante. Al momento, Christian è il miglior marcatore del Milan in Serie A con quattro gol insieme ad Olivier Giroud, mentre deve ancora sbloccarsi in Champions League (così come tutto il Diavolo visto che ha pareggiato 0-0 sia contro il Newcastle che contro il Borussia Dortmund).

SCOMMESSA VINTA - Per ora il club di via Aldo Rossi ha vinto la scommessa Pulisic: è vero che la stagione è ancora lunghissima e che siamo solo all'inizio, ma è innegabile che l'impatto dell'americano sia stato più che positivo. In questi giorni, Christian sarà impegnato con la sua nazionale, poi al rientro arriva un tour de force per il Milan che in una settimana dovrà affrontare Juventus, PSG e Napoli. Tre gare difficilissime nelle quali servirà anche il miglior Pulisic.