Cutrone osserva ed impara: quanto Higuain nel suo gol al Parma

L’acquisto di Gonzalo Higuain è stato senza dubbio il colpo dell’estate rossonera. Dall’esperienza internazionale, al carattere, dal carisma alle doti di trascinatore: gli aspetti positivi del suo approdo al Milan sono stati difficili da contare. Tuttavia, fin da quest’estate si son sentite alcune voci che paventavano il rischio di un oscuramento della crescita di Patrick Cutrone, la vera rivelazione della scorsa stagione. Voci che non hanno resistito molto, smentite già nelle prime settimane di campionato. Innanzitutto, infatti, tra l’argentino e l’italiano si è sviluppato un grande rapporto, come sottolineato a più riprese da entrambe le parti. In secondo luogo, la presenza a Milanello dell’ex Juventus e Napoli si è rivelata una preziosissima opportunità di crescita per il classe 1998.

A SCUOLA DAL PIPITA – E’ evidente, già in queste primi mesi di stagione, l’evoluzione che sta attraversando Patrick Cutrone. Certo, la strada è ancora lunga ed il tempo è dalla parte del 63 rossonero, ma si vede già qualcosa del Pipita nelle giocate del giovane prodotto del settore giovanile rossonero. D’altronde, lo stesso Cutrone non ha mai negato di rubare qualcosa all’esperto compagno di reparto in ogni seduta di allenamento. La prima dimostrazione di ciò, tuttavia, si è vista in Milan-Parma quando il ’98 ha vestito la maglia di trascinatore della squadra, giocando alla Higuain. Esempio perfetto in tal senso, è il gol. Il centravanti milanista si è abbassato sulla linea della trequarti, recuperando palla e servendola a Suso sulla destra prima di ributtarsi in area a ricevere e mettere in porta.

DISPONIBILITÀ – La rete non è tutto. Nella sfida contro il Parma, infatti, Cutrone è stato particolarmente importante anche nel finale di partita, nell’aiutare la propria squadra a salire, a mantenere alto il proprio baricentro per arginare le ripartenze avversarie. Sempre “alla Higuain”, Cutrone ha dimostrato, questo pomeriggio, nuove abilità in fatto di difesa del pallone e di aiuto alla propria squadra per difendere il vantaggio.