Dalla fattoria del padre all'esplosione nel Torino: Bremer obiettivo concreto per la difesa del Milan

Il colpo Sven Botman sembrava una "formalità" per il Milan, ma negli ultimi giorni qualcosa si è bloccato: la "colpa" è del Lille e del Newcastle che vuole a tutti i costi il difensore olandese e ha offerto una cifra maggiore al club francese rispetto ai rossoneri. Nonostante la volontà del giocatore sia quella di trasferirsi a Milanello, la pista si è un po' raffreddata, mentre quella che porta a Gleison Bremer Silva Nascimento sta diventando sempre più calda.

CARRIERA - Nato il 18 marzo 1997 a Itapitanga, comune del Brasile nello Stato di Bahia, Bremer, dopo aver dato lavorato nella fattoria del papà, viene contattato dal Desportivo Brasil di Porto Feliz nello stato di San Paolo e inizia così a muovere i primi passi nel mondo del calcio. Dopo un anno in prestito nelle giovanili del San Paolo, passa all'Atletico Mineiro dove fa il suo esordio nel massimo campionato brasiliano il 26 giugno 2017 in occasione di un match vinto 1-0 in casa della Chapecoense (entrò in campo dopo 5' al posto dell'infortunato Rodrigao). Bremer, pochi giorni dopo (6 luglio 2017), gioca anche la sua prima partita in Copa Libertadores contro i boliviani del Club Jorge Wilstermann, mentre il 13 maggio 2018 ha siglato la sua prima rete tra i professionisti nella vittoria esterna dell'Atletico Mineiro per 2-1 contro l'Athl. Paranaense. Durante il successivo mercato estivo, il brasiliano passa per circa 5 milioni di euro al Torino, con cui ha collezionato 110 presenze e ha segnato 13 gol.

NOME E IDOLO - In un'intervista rilasciata durante la sua esperienza al Torino, Bremer ha raccontato perchè suo papà lo ha chiamato così: "Il mio nome? Papà mi ha raccontato di Andreas Brehme, eccezionale calciatore tedesco che ha giocato nell’Inter. Mi ha dato questo nome per ricordarlo". Per quanto riguarda il suo idolo e il giocatore a cui si ispira, il difensore brasiliano ha rivelato di guardare al suo connazionale Lucio.

CARATTERISTICHE - Dal punto di vista tecnico, si tratta di un giocatore molto forte fisicamente, abile nell'uno contro uno e nel gioco aereo. Tra i suoi punti di forza c'è sicuramente la velocità che gli permette di compiere grandi recuperi difensivi anche a campo aperto. Nella Serie A 2021-2022, è stato inserito nella lista dei migliori difensori centrali, tanto da attirare l'attenzione di diversi club sia italiani che stranieri.

DERBY DI MERCATO - Sembrava ormai quasi tutto fatto per il suo passaggio all'Inter, ma nelle ultime settimane non è arrivata l'accelerata decisiva e così nella trattativa si è inserito al Milan che lo reputa un'ottima alternativa a Botman. Rispetto all'olandese, Bremer ha tre anni in più e non ha esperienza in Europa, ma il brasiliano conosce già molto bene il campionato italiano. Da valutare poi anche il suo adattamento in una difesa a quattro visto che al Torino ha giocato quasi sempre in una retroguardia a tre. Grazie alla sua velocità, va anche detto però che potrebbe essere perfetto per il Milan visto che Stefano Pioli vuole difensori abili nell'uno contro uno e capaci di affrontare gli avversari anche a campo aperto.

TRATTATIVA - L'Inter è da tempo sul giocatore e quindi parte in vantaggio, ma il Milan sta recuperando strada anche perchè potrebbe giocarsi una carta molto interessante per il Torino: si tratta del cartellino di Tommaso Pobega, centrocampista che ha giocato questa stagione in prestito nel club di Cairo, il quale non ha mai nascosto di volerlo prendere a titolo definitivo. Il Milan per ora non molla Botman, ma tiene viva anche la pista Bremer che ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.