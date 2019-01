Di Marzio: "Milan, no definitivo del Watford per Deulofeu"

Gerard Deulofeu non si trasferirà al Milan durante questo mercato di gennaio. Il Watford, infatti, ha comunicato il ‘no’ definitivo alla società rossonera, che aveva messo nel mirino l’esterno offensivo spagnolo.

Bloccata dunque qualsiasi trattativa per la cessione del giocatore, con il Watford che non ne fa più una questione di formula, prezzo o eventuale sostituto: il club inglese ha deciso che Deulofeu non è sul mercato perché per loro è un giocatore determinante e dunque non hanno nessuna intenzione di trattare o comunque di valutare potenziali offerte.