live mn Accordo Milan-Nkunku, al Chelsea 40 milioni. Si tratta per il prestito di Dovbyk. In difesa Akanji apre al Milan

Calciomercato Milan del 28 agosto: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

12.17 AKANJI APRE AL MILAN: SI TRATTA SULL'INGAGGIO

Come appreso dalla nostra redazione il Milan vuole provare a fare anche un difensore centrale. Salgono così le quotazioni di Manuel Akanji del Manchester City, un'operazione a titolo definitivo. Da parte del giocatore svizzero ci sarebbe stata un'apertura a voler trattare col Milan, che in queste ultime ore sta lavorando proprio sull'ingaggio dell'esperto difensore del City.

12.06 DOVBYK IN PRESTITO, LA ROMA APRE ALLA TRATTATIVA

10:10 | ACCORDO MILAN-NKUNKU

Procede spedita la trattativa tra il Milan e Christopher Nkunku. Raggiunto l'accordo con il giocatore per un contratto di 5 anni, il club rossonero è la lavoro per trovare una quadra con il Chelsea già nella giornata di oggi. La formula è quella di un trasferimento a titolo definitivo a 35-40 milioni di euro.

9:30 | OCCHIO ANCHE A DOVBYK

Nelle ultime ore il Milan lavora su Nkunku a titolo definitivo con il Chelsea, ma non solo: si tra ragionando anche sul prestito di Artem Dovbyk della Roma. I giallorossi, che dovranno comunque trovare un sostituto, possono anche aprire ad un prestito con diritto di riscatto.

9:10 | VLAHOVIC E RABIOT MOLTO DIFFICILI

MilanNews conferma quanto scritto ieri dal Corriere dello Sport: difficilmente Massimiliano Allegri sarà accontentato nelle sue esplicite richieste di mercato; è molto difficile, infatti, che i rossoneri riescano a finalizzare positivamente le trattative per Dusan Vlahovic e per Adrien Rabiot.

9:00 | AKANJI NOME NUOVO PER LA DIFESA

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan "ha chiesto le condizioni per l'accordo con Manuel Akanji, ma al momento non è stata presentata alcuna offerta formale. È uno dei tre nomi in lizza per il nuovo difensore centrale. Il Galatasaray ha trovato un accordo da 15 milioni di sterline con il Manchester City, ma finora non ha trovato il giocatore".

8:20 | FABRIZIO ROMANO: "ACCORDO TRA NKUNKU E IL MILAN"

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla trattativa per Nkunku al Milan: "Nkunku-Milan è un discorso molto serio. Ho visto veramente di tutto ieri per il giro attaccanti: da Harder a Vlahovic e poi è venuto fuori Nkunku. Forse qualcuno lo sta sottovalutando: non è una punta da 30 gol, ma sa fare tante cose. Il Milan ci è andato forte: 5 anni di contratto, accordo col giocatore fatto. Ci hanno parlato diversi club, compreso il Bayern Monaco per un prestito, ma il Milan è pronto a fare un titolo definitivo. La trattativa tra i club è partita. L'apertura di Nkunku c'è. Il Chelsea chiede 40 milioni di euro più bonus, il Milan parte dai 30 milioni di euro più bonus. Ma il Milan è molto fiducioso di poter raggiungere un accordo. Al momento non è chiusa: con il giocatore tutto ok, ma si sta trattando tra i due club e c'è già una trattativa ufficiale".