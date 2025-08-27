live mn Nkunku-Milan, si tratta a titolo definitivo, Vlahovic e Rabiot in ottica Juve, spunta l'idea Dovbyk

Calciomercato Milan: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

23.45 MUSAH IN USCITA

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, si avvicina la cessione del centrocampista americano Yunus Musah all'Atalanta. Infatti, anche oggi ci sono stati contatti tra le parti per trovare l'accordo finale sulla base di 25 milioni di euro che i rossoneri incasserebbero dalla cessione del numero 80.

23.40 ARTEM DOVBYK IPOTESI CONCRETA

Dovbyk diventa è un’ipotesi concreta per gli ultimi giorni di mercato del Milan, e ci sono valutazioni e dialoghi in corso anche in queste ore. Come riportato dalla nostra redazione, la Roma sarebbe aperta al prestito, con formula però ancora tutta da stabilire

23.35 UN NUOVO NOME PER LA DIFESA

Matteo Moretto attraverso il proprio canale Youtube afferma: "Per il mercato del Milan e per le idee che hanno in mente i dirigenti rossoneri, credo siano da scartare i nomi di Kwior e Kim. Un nuovo obiettivo, sicuramente da tenere d'occhio è lo svizzero Manuel Akanji del City".

21.50 | NKUNKU-MILAN, C'E' L'ACCORDO

il noto giornalista Matteo Moretto riporta così sul proprio account X: "C'è una trattativa in corso tra il Milan e il Chelsea per Christopher Nkunku. L’operazione per portare a Milano l'attaccante francese sarebbe a titolo definitivo, con il calciatore che ha dato massima disponibilità a firmare per il Milan".

20.45 | VLAHOVIC NON APRE AL MILAN

Riportato dal noto esperto di trattative, Matteo Moretto, la situazione Dusan Vlahovic sarebbe, ad oggi lontana dai rossoneri. Moretto riporta: "Ad oggi nessuna apertura del serbo al Milan. L'attuale attaccante della Juve sarebbe orientato a restare ancora a Torino, sponda bianconera".

20.08 | NUOVO OBIETTIVO MILAN: SPUNTA IL NOME NKUNKU

Come riportato da Fabrizio Romano, il Milan starebbe trattando l'arrivo di un nuovo attaccante. Si tratterebbe del francese Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea: il giocatore sarebbe disposto a lasciare la Premier. Infatti, conferma Sky Sport, Milan e Christopher Nkunku avrebbero anche trovato l'accordo in termini di contratto. Si cercherà ora di chiudere col Chelsea.

16:30 | I NOMI PER L'ATTACCO

Con la rinuncia ad Harder, il Milan potrebbe vagliare per l'attacco Dusan Vlahovic, che è richiesta esplicita di Massimiliano Allegri, e Tolu Arokodare, centravanti del Genk, facente parte della CAA Base, la Scuderia per cui lavora anche Paolo Busardò.

15.30 | ULTERIORI INDISCREZIONI SULLA FRENATA PER HARDER

Secondo quanto riportato dal nostro collega Pietro Mazzara per MilanNewsit, all'origine dell'incredibile frenata di mercato per Conrad Harder c'è anche il fatto che gli agenti del giocatore avrebbero improvvisamente cambiato le carte in tavola su stipendio e commissioni al giocatore, andando contro gli accordi che erano stati trovati e sulla base dei quali il giocatore era pronto a trasferirsi a Milano. Non è da escludere che sul giocatore siano intervenuti nelle ultime ore anche altri club che abbiano indotto l'entourage a comportarsi in questo modo. Per far sì che non salti tutto, l'unico modo è che gli agenti rispettino la parola data.

15.15 | SKY CONFERMA: HARDER RISCHIA DI SALTARE

Sky Sport 24, prima con l'inviato Peppe Di Stefano e poi con l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, conferma l'indiscrezione di Sportitalia: l'operazione Harder rischia di saltare. Secondo quanto riportato lo Sporting non ha garanzie sul sostituto: il club portoghese è su Fotis Ioannnidis ma al momento non c'è ancora la massima convinzione e la dirigenza temporeggia. Il Milan, invece, non può aspettare e per questo potrebbe far saltare tutto muovendosi su altri obiettivi, il primo dei quali non può non essere Dusan Vlahovic, l'opzione preferita dal giorno zero da Massimiliano Allegri.

14.35 | INDISCREZIONE CLAMOROSA DI SPORTITALIA SU HARDER

Secondo quanto riporta la redazione di Sportitalia, la trattatativa tra Milan e Sporting per il centravanti Conrad Harder si sarebbe improvvisamente complicata. L'indiscrezione, clamorosa, continua dicendo che ci saranno nuovi contatti tra le parti nelle prossime ore ma che filtra pessimismo. LEGGI QUI.

13.30 | PARLA L'AGENTE DI GIMENEZ: "NON LASCIA IL MILAN"

Come riportato da Fabrizio Romano, l'agente di Santiago Gimenez, la brasiliana Rafaela Pimenta ha dichiarato che El Bebote non si muoverà da Milano e che le voci delle ultime ore su un suo addio sono infondate. Queste le parole della procuratrice del messicano: "Gimenez non lascerà il Milan. Posso garantire che le notizie (di una sua partenza, ndr) non sono vere. Lui resta al club".

12.45 | ALLEGRI VUOLE RABIOT: COSTA 15 MILIONI

Questa mattina tutte le testate più importanti hanno aperto con la notizia dell'interesse del Milan per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è un pupillo di Massimiliano Allegri che, come viene raccontato in queste ore, ha fatto esplicita richiesta alla società la quale, a sua volta, sta provando ad accontentarla. Ci sono stati dei contatti con il Marsiglia che è aperto alla vendita sulla base di 15 milioni: il cartellino non è un problema, da capire se si riuscirà a convincere la madre-agente con il progetto e lo stipendio.

11.48 | CHUKWUEZE-FULHAM: OPERAZIONE DA 25 MILIONI

Arrivano ulteriori dettagli per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Fulham per Samuel Chukwueze. Secondo quanto aggiunge Matteo Moretto nella sua indiscrezione, l'operazione avrà un costo complessivo di 25 milioni di euro, considerata sia la parte fissa che quella variabile legata ai bonus. Club in contatto continuo per definire la struttura e per progredire rapidamente nei discorsi. LEGGI QUI.

11.30 | IL FULHAM TRATTA CON IL MILAN PER CHUKWUEZE

Dopo aver perso nel corso dell'estate Abraham, Jovic, Camarda, Morata e Okafor, senza ancora aver ufficialmente immesso nella rosa nessun giocatore offensivo, un altro attaccante potrebbe essere in procinto di salutare il Milan: si tratta di Samuel Chukwueze per cui c'è il forte interesse del Fulham in Premier League. Matteo Moretto ha confermato che c'è in corso una trattativa tra il club londinese e il Milan per una cessione a titolo definitivo dell'esterno nigeriano. LEGGI QUI.

11.00 | HARDER, VIA LIBERA VICINO

L'arrivo di Conrad Harder a Milano è sempre più vicino. Tutto dipende, come raccontato nei giorni scorsi, dalla velocità con cui lo Sporting Club di Lisbona chiuderà per il suo sostituto. Oggi la redazione di MilanNews.it può confermare che i lusitani sono vicini a chiudere per Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos: tra domanda e offerta ballano 2 milioni e prima del suo sbarco in Portogallo si attenderà la gara di domani del playoff di ritorno di Europa League contro il Samsunspor. L'arrivo dell'attaccante greco a Lisbona, libera la partenza di Harder verso Milanello: un'ipotesi può essere venerdì ma nulla è ancora certo. LEGGI QUI.