MN - Nkunku in fase di definizione: Milan e Chelsea al lavoro per gli ultimi dettagli
Il Milan è pronto ad affondare il colpo decisivo su Christopher Nkunku del Chelsea. Apprende la redazione di MilanNews.it che i discorsi con i Blues sono arrivati oramai alle battute finali, con le parti che non devono fare altro che sistemare gli ultimi dettagli di un'operazione oramai in fase di definizione.
Nella giornata di oggi potrebbe dunque arrivare la tanto attesa fumata bianca, con il Milan pronto a organizzare il viaggio per far arrivare in Italia Nkunku.
di Pietro Mazzara
