Dubbi, indisponibilità e una certezza: Leao si ricarica il Milan sulle spalle

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La ripresa del campionato si avvicina sempre di più. Il 4 gennaio il Milan sarà la prima squadra a riprendere le ostilità nella trasferta dell'Arechi contro la Salernitana. Ricominciare una stagione in medias res dopo una pausa di quasi due mesi sarà un'incognita per tutti, specialmente nella prima parte di gennaio quando non tutte le squadre avranno i giocatori al 100% della forma.

Emergenza in attacco

La squadra di Stefano Pioli si ripresenta ai blocchi di partenza con qualche giocatore recuperato, vedi la fascia di destra con il capitano Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, ma anche con diversi assenti o giocatori che a oggi sono in dubbio per la partita di Salerno. La vicenda Maignan è nota a tutti, con il portiere che dovrà sottoporsi a nuovi esami a inizio anno. Ma è soprattutto in attacco che il Milan, al momento, ha le maggiori defezioni. Divock Origi è tornato malconcio dalla trasferta negli Emirati e difficilmente ci sarà per la Salernitana, sicuramente non dal primo minuto. Un altro calciatore che sembra essere in dubbio è Junior Messias che nella giornata di ieri ha lavorato in palestra a parte insieme a Rade Krunic. Brahim Diaz, invece, è tornato ad allenarsi in gruppo ieri dopo che prima di Natale aveva lavorato a parte per qualche giorno. Dunque un attacco decimato, considerando che Olivier Giroud tornerà il 30 dopo qualche giorno di riposo e difficilmente sarà arruolabile dal primo minuto cinque giorni dopo.

Tutta su Leao

Stefano Pioli farà dunque affidamento a destra su Saelemaekers, che però non gioca una partita ufficiale dal 1° ottobre, giorno in cui lasciò il campo a Empoli per un infortunio di natura muscolare. La punta sarà Ante Rebic, con ogni probabilità: il croato ha giocato con buoni esiti in questo ruolo anche in questa stagione. Dietro di lui bisognerà vedere il recupero di Brahim Diaz come procederà e a quel punto si giocheranno il posto in due: lo spagnolo e Charles De Ketelaere. Viste queste premesse e vista la pochezza di alternative a oggi, a sinistra Rafael Leao dovrà subito tornare a esprimersi a livelli elevati, come ha fatto per la stragrande maggioranza della prima parte di stagione. Leao è il top player di questo Milan e in attacco sposta davvero gli equilibri. Il portoghese è tornato ieri ad allenarsi e avrà qualche minuto a disposizione nell'amichevole del 30 contro il Psv per mettere benzina nelle gambe. Dal 4 Leao servirà più forte che mai.