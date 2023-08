"È incredibilmente stimolante". Un anno di Cardinale al Milan con impulsi crescenti

Il 31 agosto 2022 cominciava ufficialmente l'epoca di Red Bird al Milan, con il closing firmato da Gerry Cardinale con Elliott che sancì il passaggio delle quote di maggioranza del club rossonero tra i due fondi americani. E iniziò con la prima intervista, nella quale il numero 1 di via Aldo Rossi, visitando la sede milanista con tutti i trofei della bacheca, disse le seguenti parole: "È incredibilmente stimolante".

Ad un anno di distanza, questi stimoli incredibili di cui parlava il fondatore di Red Bird sono tutt'ora presenti - anzi, crescenti - nel mondo rossonero. Ilè rimasto quello di Elliott: sostenibilità e idee chiare, sia sul campo che fuori, con l'intenzione di vincere sul campo tenendo a posto i conti e creando un mondo sempre più inclusivo fuori, attraverso la creazione di una media company che faccia sentire sempre più rossoneri i già tantissimi rossoneri presenti. Tradotto in termini pratici: per la prima volta dal 2006 il Milan ha il bilancio in attivo di 10 milioni di euro circa dopo il passivo clamoroso registrato dopo gli anni cinesi, per la prima volta dal 2007 il Milan ha raggiunto le semifinali di Champions League riqualificandosi, per la terza volta consecutiva, alla massima competizione europea della stagione in corso, i ricavi commerciali e di marketing tra merchandising diretto e sponsor, negli ultimi mesi, sono aumentati a dismisura, con il raggiungimento di accordi di alto profilo; in più, il progetto stadio, per il quale Cardinale si sta impegnando in prima persona e che prevede - si spera presto - una iniezione di benzina utilissima per le ambizioni del club.A tutto ciò si sono aggiunte scelte difficili, ma da business-man puro: esonero di Maldini e Massara, affido dell'area amministrativa e sportiva a Furlani, per ridare slancio ed entusiasmo ad un progetto Milan-Red Bird cominciato sì un anno fa, ma che è già ricco di impulsi nuovi. E l'esultanza dello stesso Cardinale dopo il gol contro il Torino, felice e soddisfatta, dimostra che si può sì sorridere, ma che c'è voglia di continuare e andare avanti. D'altronde, "è incredibilmente stimolante".