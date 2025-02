esclusiva mn Binda: "Serie C gestita approssimativamente dal Milan. Oddo ha esperienza per salvarlo"

vedi letture

Anche il Milan Futuro volta pagina in panchina. Il ko contro il Pescara costa caro a Daniele Bonera, esonerato dopo 28 giornate. Lascia una squadra terzultima in classifica, a -7 dalla zona salvezza. Al suo posto Massimo Oddo, che avrà poco tempo a disposizione per dare una decisa sterzata alla squadra. Ne abbiamo parlato col collega de "La Gazzetta dello Sport" Nicola Binda, autorevole firma sulla Serie C.

Nicola Binda, dopo l'ennesima sconfitta il Milan Futuro ha esonerato Daniele Bonera. Una scelta figlia di una situazione divenuta davvero complicata

"Credo che il Milan abbia sottovalutato l'impegno, pensava che si potesse affrontare la Serie C anche solo mettendo in campo dei talenti e farli crescere. Senza pensare alle difficoltà che comporta un torneo del genere. Il Milan ha pensato solo a se stesso, senza avere una conoscenza di quello a cui stava andando incontro".

Il primo anno in C per una Under 23 è complicato. La Juve fece da apripista ed ebbe delle difficoltà, ma non fino a questo punto

"L'Under 23 va vissuta come una squadra vera. La Juventus e l'Atalanta hanno un direttore sportivo dedicato, uno staff dedicato. Il Milan Futuro non ha un manager che conosce la categoria e nemmeno Bonera, che crescerà sicuramente come allenatore, era un allenatore che conosceva la Serie C. Questa sembra un'emanazione della prima squadra nella quale c'è un interscambio di giocatori. Hanno scelto talenti di sicuro valore e hanno pensato di trasferire una Primavera di alto livello in Serie C, sbagliando. Questo è un campionato diverso, serve una squadra adatta. Pertanto i giocatori di categoria, gli over, andavano presi a inizio stagione e non a gennaio".

A proposito di interscambio di giocatori, il Milan Futuro fin qui ha impiegato 39 giocatori. Difficile trovare una continuità...

"Frutto dei grandi interscambi con Primavera e prima squadra. Se abbia portato alla crescita dei giocatori lo dirà la storia. Per ora possiamo dire che il progetto è stato affrontato con molta approssimazione, l'approccio alla Serie C andava molto più contestualizzato".

Si riparte da Oddo

"Allenatore che conosce la categoria e l'ambiente. Mi fa sorridere il fatto che a liberare il posto sia stato il Pescara, squadra della sua città e che lui ha allenato e portato in Serie A. È un allenatore preparato, sa quello che serve per salvarsi".

Il Milan Futuro è ancora in tempo per salvarsi?

"Non è tardi, ma deve fare in fretta e puntare in modo deciso su un numero limitato di giocatori. Ora serve concretezza, serve salvarsi e bisogna pensare meno alla valorizzazione dei giovani. Perché se pensi solo ai tuoi interessi ne paghi le conseguenze. Credo che Oddo abbia la capacità di salvare il progetto".