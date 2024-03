esclusiva mn Jacobelli: "Mandar via Pioli sarebbe un errore madornale. L'indagine? Il Milan merita rispetto"

Il Milan arriva alla sosta delle nazionali con un prezioso successo a Verona, che vale il consolidamento del secondo posto in classifica allungando sulla Juventus. I prossimi due mesi saranno fondamentali per chiudere la questione qualificazione Champions e soprattutto c'è ancora un'Europa League da vincere. Abbiamo fatto il punto della situazione col noto giornalista Xavier Jacobelli.

Il Milan arriva alla pausa con un ruolino di cinque vittorie consecutive. Mai successo in stagione

"C'è un altro dato significativo: dieci punti in più rispetto la passata stagione. Ed è un dato di fatto che depone ulteriormente a favore della bontà del lavoro di Stefano Pioli. Penso che ci siano tutti i presupposti per un finale di stagione particolarmente proficuo. Peccato per l'infortunio di Kalulu, prezioso per l'equilibro della difesa ma nel complesso questo Milan ha superato il periodo più difficile. Devo dire che la sortita di Cardinale di due settimane fa ha evidentemente portato effetti positivi, la reazione della squadra è stata brillante".

Eppure, nonostante i numeri siano quelli dell'anno dello Scudetto, la popolarità di Pioli tra i tifosi non è la stessa

"Mandarlo via sarebbe un errore madornale, perché da quando quattro anni e mezzo ha ottenuto risultati che parlano chiaro: oltre allo Scudetto c'è il raggiungimento dopo 16 anni di una semifinale di Champions League. Inoltre sono stati valorizzati molti giocatori. Questo Milan è in linea con quello che è l'obiettivo primario della società, ossia entrare in Champions League che con la riforma per la prossima stagione garantirà un introito certo di almeno 60 milioni. Non credo si debba mettere in discussione Pioli, tecnico che sta dimostrando sul campo di essere più che mai all'altezza della situazione e mi auguro che gli venga consentito ancora di allenare il Milan".

Le parole di Cardinale di qualche settimana fa quasi sembravano una sentenza per Pioli

"io credo che Cardinale, come tutti i presidenti tifosi di ogni club aspiri a vincere. Poi bisogna fare i conti con gli avversari e credo che l'inter stia dominando meritatamente il campionato. Detto ciò onore al Milan che in questo momento è l'unica squadra sulla scia dell'inter, anche se il divario appare incolmabile. Un Milan giovane, ricco di talenti e sta gettano le basi per un futuro luminoso".

Pulisic intanto vola: al suo primo anno in Italia ha battuto il record personale di reti in una singola stagione

"Pulisic è un grande giocatore e il fatto che questa sia la sua miglior stagione in carriera ne conferma il valore assoluto. È il capitano degli Stati Uniti e il riverbero della sua stagione si registra anche negli USA. È importante capire quanto il suo ruolo sia prezioso per questo Milan".

Si è sbloccato in Serie A anche Chukwueze, l'acquisto estivo maggiormente in difficoltà

"Quando uno stranieri viene in Serie A non si può pensare che allo schioccare delle dita renda subito al massimo. Ci sono diversi ostacoli da superare: paese nuovo, campionato nuovo, compagni nuovi, nuove metodologie di allenamento, cultura. Lui è un talento e non credo ci sia bisogno di rimarcarlo".

Okafor, se pur con caratteristiche diverse da Giroud, ha fatto una buona partita a Verona. Ma il Milan può fare a meno del francese?

"La premessa quando si parla di Giroud è che è un attaccante che in 13 stagioni di fila è andato in doppia cifra. Un vicecampione del mondo, uno straordinario professionista. Vediamo se l'interessamento della MLS andrà a buon fine. Io credo che questo giocatore onori la maglia nel modo migliore, con professionalità estrema. Chiaro che in proiezione della prossima stagione il Milan rinforzerà il reparto a prescindere".

Che idea si è fatto del blitz della Guardia di Finanza a Casa Milan la scorsa settimana?

"Memore dei precedenti, la mia idea è di osservare con massimo rispetto quando un'inchiesta viene aperta, con massima cautela. Non lasciamoci travolgere da ipotesi pessimistiche o addirittura catastrofiche. Si è letto di tutto e di più, la posizione della società è stata chiara e non ci resta che seguire passo dopo passo l'evoluzione dell'inchiesta che è in corso e non ne conosciamo i dettagli. Dobbiamo rispettare il Milan e sottolineare come questa proprietà abbia ribadito di essere la sola, unica e forte. Attendiamo sviluppi e ripeto: rispettiamo il Milan, chi conduce l'inchiesta e facciamo informazione rigorosa e corretta".