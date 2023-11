esclusiva mn - Nicolodi (Sky): "Borussia? Può succedere di tutto, la palla è in mano al Milan. L'attuale Dortmund è il peggiore"

Riguardo all’imminente match Champions tra Milan e Borussia Dortmund, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Pietro Nicolodi, telecronista Sky Sport, esperto di Bundesliga. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita ti aspetti tra Milan e Borussia Dortmund?

“Può veramente succedere di tutto. Fare previsioni, ora come ora, è veramente un azzardo. Con questo Dortmund…”.

Per quali ragioni?

“Perché, l’attuale Dortmund, dietro balla che è un piacere. Non c’è una solidità tattica di fondo, un’organizzazione chiara. Basti vedere l’ultima sfida di campionato…”.

Ad ogni modo, vinta dal Dortmund…

“Sì, ma in modo molto altalenante e poco chiaro: non ha vinto in maniera convincente, a livello di intensità. Onestamente, tutto dipenderà dal Milan a mio avviso. La palla è in mano ai rossoneri”.

Quali armi tattiche deve sfoderare il Milan dal proprio repertorio al fine di prevalere?

“L’esperienza e la capacità di gestire certe gare europee di rilievo. Ma anche solo la lettura di un singolo momento decisivo, che potrebbe fare completamente la differenza. Ripeto: per me dipenderà tutto dai rossoneri, da come scenderanno in campo. Ma l’attuale Dortmund è una delle peggiori versioni degli ultimi dieci anni. Non dà sensazione di solidità, di organizzazione generale e progettuale”.