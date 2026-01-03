Fanta Leao, Milan al comando: l'analisi della Gazzetta sulla vittoria di Cagliari

Il Milan inaugura il nuovo anno con una prova di solidità difensiva ed efficienza, andando momentaneamente in testa alla classifica di Serie A in attesa che scenda in campo l’Inter. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di una prova “senza troppi numeri da circo, in stile allegriano, ma con studiata crudeltà”.

Inizia a cambiare il trend contro le “piccole”: sono arrivati 6 punti tra Cagliari e Verona, in attesa del Genoa a San Siro.

Allegri torna in Sardegna con una squadra in emergenza: Leao torna dopo un mese di stop e fisicamente non è al massimo, e inizialmente soffre le giocate spalle alla porta. Alla prima occasione però porta il Milan in vantaggio: è la dodicesima volta in stagione che i rossoneri in campionato segnano al primo tiro in porta. Uno 0-1 che diventa il sedicesimo risultato utile consecutivo nel torneo dopo la sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese.

Oltre a Leao, che si prende giustamente titoli e meriti col suo gol vittoria, la rosea segnala anche la prestazione di Rabiot, solido e tecnico anche sul campo scivoloso dell’Unipol Domus. Difesa attenta, nono clean sheet, Modric sempre sul pezzo ed esordio positivo di Fullkrug: il tedesco lotta con i centrali avversari ma poi manda anche Pulisic in porta con un tocco morbido.

Come succede spesso nell’ultimo periodo l’approccio alla partita non è stato tra i migliori, il Milan ha subito tre tiri nei primi tre minuti, ma la prestazione della ripresa non lascia dubbi su come i tre punti siano meritati. I padroni di casa non creano pericoli veri e propri, grazie anche alla prestazione di un De Winter in crescita: Maignan deve parare solo un colpo di testa in tuffo di Adopo, centrale. Il gol vittoria arriva da una verticalizzazione di Fofana per Rabiot, che va sul fondo e mette in mezzo per Leao.

I rossoneri la vincono anche sulle fasce: dopo qualche difficoltà iniziale di Estupinan contro Palestra i rossoneri prendono le misure ed il talentuoso esterno in prestito dall’Atalanta non riesce più ad essere pericoloso in modo concreto. Sulla distanza crescono sia il terzino ecuadoregno che Bartesaghi, ieri schierato da braccetto per sostituire un Pavlovic febbricitante. 0-1, tre punti, Milan momentaneamente al comando.