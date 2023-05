Fede rossonera, crederci sempre: Calabria, Leao, Giroud e Tomori ne parlano a 2 giorni dall'EuroDerby

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La fede rossonera e crederci sempre. Sono queste le parole chiave di un video, postato sui canali social dell'AC Milan, con protagonisti Davide Calabria, Rafael Leao, Olivier Giroud e Fikayo Tomori.

DAVIDE CALABRIA

"Sono cresciuto in una famiglia milanista: la fede rossonera è una cosa che ho sin da piccolo, è una passione, un amore. Crederci sempre significa mettere il cuore oltre l'ostacolo, non mollare mai".

RAFAEL LEAO

"Quando sono arrivato qua ho capito subito cosa significhi indossare la maglia rossonera. L'esperienza che ho avuto quando abbiamo vinto lo Scudetto - con Milano tutta rossonera - è stata incredibile. Crederci è una parola che significa molto per me sin da bambino, sognavo di arrivare al top per raggiungere i miei obiettivi

OLIVIER GIROUD

"La fede rossonera significa molto per me, la passione dei tifosi la senti ogni partita a San Siro, è amore per i giocatori del Milan. Crederci sempre è stato importante l'anno scorso nella parte finale della stagione per vincere lo Scudetto e quest'anno è lo stesso: perché non sognare la Champions?

FIKAYO TOMORI

"Credere, combattere sempre e lavorare sempre per far qualcosa di grande. Crederci sempre significa non mollare mai, credere di fare sempre qualcosa per vincere le gare spingendo fino alla fine".