Fikayo Tomori, pilastro del Milan di Pioli: presente e futuro a tinte rossonere

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra i pilastri del Milan di Stefano Pioli c’è anche Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese, che la scorsa estate ha rinnovato legandosi al Milan fino al 2027, ha vissuto una prima parte di stagione intensissima. Sono infatti 20 le presenze raccolte dall’ex Chelsea fra Serie A (15) e Champions League (5).

PUNTO DI FORZA - Nonostante qualche passaggio a vuoto, Tomori si è confermato come uno dei migliori difensori centrali del campionato. E più qualcuno dall'altra parte della Manica, forse, si sarà mangiato le mani per non averlo visto in azione con l'Inghilterra in Qatar. Sono state diverse le prestazioni di alto livello anche se, in qualche caso, il classe ’97 ha commesso qualche sbavatura. Tanto nelle gare ordinarie quanto negli scontri diretti, il numero ventitré rossonero ha dimostrato la propria forza difensiva e intelligenza tattica. Tomori ha anche segnato la sua unica rete in campionato, punendo per la seconda volta in carriera la Juventus battuta 2-0 a San Siro. A questo l’ex Derby County ha aggiunto una giusta dose di correttezza sul prato di gioco, ricevendo un solo cartellino giallo in quindici uscite nella sfida persa in casa contro il Napoli. Le sanzioni sono tuttavia aumentate in Champions League, dove Tomori è stato suo malgrado protagonista nel Milan-Chelsea valido per la terza giornata giocato lo scorso ottobre.

GLI OBIETTIVI - Il rosso diretto scellerato estratto da Siebert è stata la macchia più grave del suo percorso europeo, una punizione eccessiva che ha di certo condizionato la sfida ma non per questo la qualificazione agli ottavi di finale. Proprio nella fase ad eliminazione diretta della massima competizione, la solidità e le prestazioni di figure come Fik saranno determinanti per superare il primo scoglio chiamato Tottenham Hotspur. Allo stesso modo, per rincorrere il Napoli in vetta alla classifica, puntare alla seconda stella con un pensiero anche alla Supercoppa e alla Coppa Italia, la continuità di Tomori sarà decisiva. La prima fermata sarà quella di Salerno, dove il 4 gennaio 2023 comincerà la seconda parte di stagione del Milan di Stefano Pioli. Sarà un gennaio fitto di impegni, ben sette in tre competizioni, in cui il tecnico parmense dovrà trarre il massimo da ogni uomo a sua disposizione.