Finalmente Gimenez! Il messicano si è sbloccato al 19° tiro effettuato

Sembrava un'altra serata stregata per Santiago Gimenez e invece il gol tanto atteso è finalmente arrivato. Prima però il messicano ha fallito ancora una volta alcune occasioni piuttosto semplici, mentre non poteva assolutamente sbagliare a porta vuota su assist perfetto di Davide Bartesaghi. La sua prima rete stagionale è arrivata al 19° tiro effettuato considerate tutte le competizioni.

ESTATE TORMENTATA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che tutti i compagni di squadra lo hanno festeggiato a dovere, compreso chi era in tribuna, vale a dire Rafael Leao che gli ha subito dedicato una storia su Instragram con la scritta "Andiamo fratello". Gimenez non segnava dallo scorso 9 maggio quando siglò una doppietta al Bologna a San Siro in campionato, qualche giorno prima la finale di Coppa Italia. L'estate che poi ha vissuto non è stata per nulla semplice visto che non è un mistero che il Milan abbia provato a cederlo fino a quasi l'ultimo di mercato (scambio con Dovbyk alla Roma), ma alla fine è rimasto a Milanello.

FINALMENTE IL PRIMO GOL - Fin dalle prime partite, Santiago è apparso poco sereno e piuttosto sfiduciato, tanto da fallire alcune semplice occasioni da gol. Ieri è finalmente arrivata la sua prima rete in questa stagione e la speranza sua, di Max Allegri e di tutti i tifosi milanisti è che ora che si è sbloccato non si fermi più. "Ci sono andato spesso vicino ma la palla non voleva entrare, per un attaccante il gol è determinante. Ora che è arrivato il primo, so che ne seguiranno altri. Grazie a Dio sono qui, nella squadra dei miei sogni e che tifavo fin da bambino. Dal primo secondo che sono arrivato mi sono sentito realizzato e non ho mai pensato ad andarmene" le parole del messicano nel post-partita.

