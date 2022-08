FOCUS MN - Chi è Jean Onana, un nuovo colpo dalla Ligue 1 per il Milan

MilanNews.it

Il Milan ha bisogno di un nuovo centrocampista. Le necessità tecniche e tattiche per la formazione di Stefano Pioli in quella zona di campo sono aumentate, considerato non solo il calendario e i numerosi impegni ma anche le singole situazioni dei centrocampisti rossoneri. Tonali e Bennacer non potranno reggere da soli il peso della regia per tutta la stagione, di conseguenza è naturale trovare un’alternativa.

LA CARRIERA - L’opzione più calda del momento arriva ancora dalla Ligue 1, per la precisione dal Bordeaux, dato che i rossoneri starebbero puntando forte su Jean Onana. Parliamo di un calciatore camerunense nato a Yaoundé l’8 gennaio 2000, approdato soltanto alcuni anni fa in Europa. Dopo aver giocato nel proprio paese, infatti, Onana nel 2019 è stato acquistato dai portoghese del Leixões. Nel gennaio 2020 però è arrivata la cessione al Lille, club con cui un mese dopo ha esordito in campionato contro il Marsiglia ma che soltanto pochi mesi dopo l’ha girato in prestito ai belga del Mouscron. Proprio in Belgio, Onana riesce a trovare continuità raccogliendo 28 presenze e segnando due gol. Terminato il prestito, il classe 2000 è stato ceduto ancora una volta ma titolo definitivo al Bordeaux per circa 2 milioni di euro. Con la maglia dei girondini riesce a trovare finalmente spazio giocando 23 partite e segnando 3 gol in Ligue 1, che però deve salutare al termine della stagione dopo la retrocessione in Ligue 2.

LE CARATTERISTICHE - Onana è in cima alla lista di Maldini e Massara, avendo superato anche Vranckx del Wolfsburg, sia per caratteristiche sia per la sostenibilità dell’investimento. Il camerunense è infatti un centrocampista di quantità, alto quasi un metro e novanta e molto forte fisicamente. Un classico mediano di rottura che, dopo la partenza di Kessie, al momento manca all’interno della rosa milanista. La seconda motivazione a favore di un suo arrivo è legata a due fattori consequenziali: il Bordeaux ha bisogno di monetizzare cedendo i migliori giocatori per difficoltà finanziarie; il Milan potrebbe prelevarlo ad una cifra abbordabile che rientra nel teorico budget di mercato che resta ancora da spendere.

LE DUE IPOTESI - Come riferito anche da Sky Sport, in giornata la trattativa potrebbe prendere una piega abbastanza positiva. Gli agenti del classe 2000, infatti, saranno in Francia per provare a chiudere la trattativa con il Bordeaux. Le opzioni, anche qui, sono multiple: operazione in prestito con diritto di riscatto; cessione a titolo definitivo per una cifra compresa tra i cinque e i sei milioni di euro. A Milano poi potrebbe ritrovare Yacine Adli, con cui ha condiviso l’ultima stagione in Francia, e Mike Maignan, suo ex compagno di squadra al Lille oltre che estimatore. Oltre le Alpi, Maldini e Massara hanno spesso trovato i loro migliori assi silenziosamente e quasi a fari spenti. Che questo sia un altro di questi straordinari casi?