FOCUS MN - Tijjani Reijnders, il centrocampista forte e duttile che può fare al caso del Milan

Il Milan punta ancora a rinforzare il proprio centrocampo. La società rossonera ha accolto in giornata Loftus-Cheek, pronto alla sua nuova avventura in Italia dopo l'esperienza vissuta al Chelsea. Oltre l'inglese, però, il Diavolo ha messo nel mirino anche Tijjani Reijnders per incrementare il peso del proprio reparto mediano. Un profilo accettato anche da Stefano Pioli per puntellare la rosa a disposizione.

LA CARRIERA - Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, proseguono i contatti fra il Milan e l'AZ Alkmarr (LEGGI QUI LA NEWS). La volontà dei rossoneri è di chiudere il prima possibile e trovare un accordo. L'obiettivo dei rossoneri è abbassare le richieste degli olandesi, che chiedono 18 milioni di euro per il suo cartellino. Reijnders è nato a Zwolle il 29 luglio 1998. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio fra Twente e PEC Zwolle, club con cui ha esordito in Eredivisie ad agosto 2017 giocando però un solo minuto. La sua vera esperienza però è iniziata all'AZ Alkmaar, club che lo prelevò nella stessa estate. Durante le prime stagioni, Reijnders ha militato nella seconda formazione del club accumulato un discreto numero di presenze in seconda serie olandese. Il centrocampista, nell'estate 2020, è poi entrato in pianta stabile in prima squadra.

CENTROCAMPISTA PURO E DUTTILE - L'anno successivo Reijnders ha trovato maggiore continuità, riuscendo anche a segnare il suo primo gol e a debuttare in una competizione europea. E quest’anno il classe '98 ha continuato a far bene, accumulando più di 50 presenze totali condite da 7 gol e 12 assist. Reijnders è il prototipo puro di centrocampista centrale, dotato di una forte fisicità unita ad una buona tecnica. Un rinforzo necessario per il Milan, accomunato pure da una certa duttilità. In Olanda, infatti, il giocatore ha disputato incontri anche in una posizione più arretrata nelle vesti di mediano. Allo stesso tempo, in ventisei occasioni ha ricoperto il ruolo di trequartista. Insomma, il profilo piace e non poco. E potrebbe essere davvero un jolly per un centrocampo di cui andranno ingrossate le fila il prima possibile.