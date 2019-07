FOTO E VIDEO MN - Cutrone atterrato alla Malpensa: via senza rispondere alle domande

Alle 14.10 è atterrato alla Malpensa il volo di Patrick Cutrone (come si vede nella foto scattata da MilanNews.it), accolto solo dal procuratore Donato Orgnoni e dal papà. L'attaccante del Milan è sempre più vicino al trasferimento in Premier League. La punta rossonera è partita nella notte da Boston, dove la squadra sta svolgendo il ritiro, ha fatto scalo stamattina a Francoforte ed è atterrato con mezz’ora di ritardo. Qualche scatto con i tifosi all'aeroporto, ma nessuna dichiarazione per Patrick quando ha ricevuto le domande dei giornalisti (abbastanza scuro in volto come testimonia il video in basso), e ora dovrà vedere i Wolves per firmare il nuovo contratto.