Frattura Milan, come si è arrivati a questa situazione? Il percorso da luglio 2019 fino ad ora

Le ultime dichiarazioni di Zvonimir Boban hanno segnato l'inevitabile, e teoricamente definitiva, frattura in casa rossonera. Una frattura dettata dalla doppia anima del club rossonero, dove Ivan Gazidis sta assumendo posizioni che vanno in pieno disaccordo con l'attuale gestione sportiva. I contatti con Ralf Rangnick sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Andremo a ripercorrere il percorso, anche a livello di dichiarazioni, che ha portato il Milan fino a questa situazione, parificabile a quella dello scorso anno con l'addio di Leonardo.

8 luglio 2019 - Zvonimir Boban, durante la conferenza stampa di presentazione di Giampaolo, sottolineò come la proprietà fosse ambiziosa nonostante i vari paletti. Una dichiarazione che accese la fiducia nell'ambiente rossonero: "Sostenibilità non vuol dire non essere ambiziosi. Sognare con i piedi per terra è d'obbligo ed è da gente responsabile. Questa proprietà ha ambizioni molto più grandi di quanto la gente pensi. Non sarei qui, altrimenti. Che senso avrebbe? Solo che si devono fare le cose giuste, con grande intelligenza. Starà a noi fare bene dentro i limiti del budget e velocizzare il processo entro cui il Milan deve tornare".

2 settembre 2019 - Finito il mercato estivo arrivò la prima presa di posizione del dirigente croato, evidentemente poco convinto da alcune scelte aziendali prese durante il mercato. Zvone avrebbe voluto qualche giocatore di esperienza in più, ma evidentemente non è stato possibile, come ammesso in un'intervista a Sky Sport: "La strategia aziendale è quella. Ma questo è il Milan. Vanno bene i giovani, ma ci devono essere giocatori con esperienza e forza. Qualcuno lo abbiamo in squadra, qualche giovane che è diventato leader. È un bel mix. Abbiamo tanti giovani, forse sarebbe stato un bene avere qualche esperto in più".

25 ottobre 2019 - Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, disse che nessuna squadra di soli giovani è riuscita a conquistare trofei importanti: "L'idea di ringiovanire la squadra è condivisa, come è condivisa l'idea che nessuna squadra giovane ha vinto campionato o Champions League. Per farlo serve l'inserimento di calciatori di esperienza". Lo stesso, d.t, evidenziò poi che né lui né Boban farebbero parte del progetto se si pensasse di tornare competitivi tra quindici anni: "Il fatto che ci sia Zvone con me fa capire che non vogliamo tornare a quel livello tra dieci anni. La nostra presenza dovrebbe dare una garanzia per un rientro in determinati livelli in tempi accettabili. Se l'idea è di tornare competitivi tra quindici anni non saremo sicuramente quelli a capo della direzione sportiva".

20 dicembre 2019 - Arrivano i primi rumours su Rangnick. Secondo la BILD, il Milan (nella figura di Ivan Gazidis), avrebbe offerto all'ex Lipsia il ruolo di allenatore e di direttore sportivo dei rossoneri. Una voce che nelle successive settimane è poi arrivata anche alla stampa italiana.

22 dicembre 2019 - Dopo la pesante sconfitta di Bergamo, Zvonimir Boban è stato intervistato da DAZN e, sul tema mercato, non ha usato mezzi termini, facendo capire come le idee dell'area sportiva subiscano delle evidenti limitazioni: "Cercheremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che potremo fare e che ci permetteranno di fare per migliorare la squadra, dobbiamo pensare bene e migliorare la squadra".

12 febbraio 2020 - Paolo Maldini, i giorni successivi alla sconfitta nel derby, ha parlato a Sky Sport, ammettendo come Kjaer e Ibra non siano sufficienti per far crescere velocemente i giovani, intervenendo poi a gamba tesa sulle voci su Rangnick: "Chi è stato calciatore, si ricorda benissimo dei momenti di difficoltà quando la partita cambia: in quei momenti ti aggrappi sempre ai giocatori di maggiore esperienza e in questo i giocatori tipo Kjaer e Ibra danno questa sicurezza, ma forse è ancora troppo poco per far crescere velocemente i nostri giovani. Rangnick? Ho letto. Sinceramente, da direttore dell'area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che sia il profilo giusto da associare al Milan".

22 febbraio 2020 - Ivan Gazidis, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha cercato di stemperare, parlando di un'unica visione al Milan: "Due anime nel Milan? Non è vero, non è vero, non è vero. C’è una sola visione comune: avere un Milan moderno, che competa al vertice del calcio italiano e europeo, che giochi in futuro nel più grande stadio del mondo, con una chiara filosofia calcistica per ottenere i successi sul campo". L'a.d. ha poi parlato di decisioni comuni con Boban e Maldini, non commentando le voci su Rangnick per poi confermare la fiducia a Pioli.

29 febbraio 2020 - Zvone Boban parla alla Gazzetta dello Sport, mostrandosi tutt'altro che in linea con le recenti dichiarazioni del dirigente sudafricano, rincarando la dose rispetto a quanto sottolineato da Maldini nel post derby: "Il fatto che parliamo di queste cose non fa bene a nessuno, soprattutto alla viglia di una partita importante, come sono tutte quelle che stiamo giocando adesso. La cosa peggiore è che avviene in un momento in cui si ede un grande lavoro da parte di Pioli. Non averci avvisato è stato irrispettoso e inelegante. Non è da Milan. Almeno quello che ricordavamo fosse il Milan".