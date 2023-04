Fuoco o paglia, non un fuoco di paglia. Col Napoli a cosa toccherà?

Per l'ennesima volta in stagione, il Milan non è riuscito a dare continuità di risultato ad un'ottima prestazione e ad un ottimo risultato. Lo 0-0 contro l'Empoli, frutto di diverse occasioni sprecate soprattutto a causa dell'abucilità di Rebic e di Origi, ha, in qualche modo, ridimensionato la grande vittoria per 0-4 del "Maradona".

Quella partita è stata fuoco, ieri è stata paglia. Come fuoco c'è stato nelle due contro il Tottenham e contro l'Atalanta, come paglia c'è stata nel gennaio disastroso e nel marzo deconcentrato. La cosa certa è che il Milan devastante dello Scudetto e bello da vedere di tratti di questa stagione non è un fuoco di paglia: la squadra è forte, ha valori importanti sia nei singoli che collettivi, ha un allenatore molto capace e una dirigenza solida; è 'solo' che non riesce sempre a dimostrare tutto questo sul campo, soprattutto a causa di un atteggiamento mentale spesso al di sotto del necessario.Nella regola dell'alternanza rossonera, contro il Napoli, nell'andata dei quarti di finale di Champions League di mercoledì, dovrebbe toccare ad una partita di fuoco. Il fascino della competizione e gli stimoli da essa derivanti dovrebbe costituire garanzia: i rossoneri hanno dimostrato spesso e volentieri di impattare bene i big match, soprattutto quelli europei, dimostrando concentrazione, voglia e desiderio di incidere. In campionato, però, non si potranno più accettare questi up and down: Pioli aveva parlato di 10 partite (ora 9, ndr) che sono ognuna una finale e le finale, è noto, vanno affrontate come fuoco e non come paglia.