Furlani: "Tifo Milan dalla nascita. Tanto lavoro per la semifinale di Champions"

Giorgio Furlani, ceo del Milan, è stato ospite di una puntata di CBS Sports Golazo, dove ha parlato a tutto tondo del club rossonero, partendo dal doppio impegno in Champions League contro l'Inter. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla semifinale europea contro l'Inter: "È fantastico tornare in semifinale di Champions League, il Milan mancava da sedici anni. È bellissimo per la società, per tutta la squadra e per la città, che ora è carichissima. Ci è voluto tanto lavoro per arrivare a questo punto, siamo tutti molto emozionati. Speriamo di tornare ai vecchi fasti e di non rendere questo evento un unicum, ripetendoci anche nelle prossime stagioni".

Sul mercato nordamericano: "Per noi quella zona è un gran mercato: è la nostra terza più grande fanbase. Abbiamo molti tifosi e 15 Milan Club tra il Canada e gli Stati Uniti, abbiamo un shareholder americano e abbiamo anche una partnership con gli Yankees. Abbiamo giocato amichevoli nel Nordamerica nel passato e vogliamo ripeterci anche nei prossimi anni. Vorremmo portare più Milan e più rossonero in quest'area: per me potremmo giocare anche una gara ufficiale negli Stati Uniti".

Sul suo tifo per il Milan: "Da tifoso rossonero, sono molto fortunato. Sono un milanista da quando sono nato: ci sono circa tre miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo e non tutti hanno la possibilità di gestire il proprio club. È una grande responsabilità. Ovviamente i nostri tifosi sono i migliori al mondo".

Sul ruolo al Milan: "Per me il Milan è speciale. Poi grazie al mio background sento un senso di responsabilità, quindi spero di poter far conciliare le due cose e fare bene sul campo, e farlo finanziariamente parlando in modo continuo e sostenibile".

Sulla partnership con Off-White: "Il Milan è prima di tutto un club di calcio. Siamo, però, anche un’istituzione culturale e sociale, con milioni di fan nel mondo. Siamo tra sport, intrattenimento e cultura e ovviamente vista la città in cui operiamo abbiamo una connessione naturale con il mondo della moda. La partnership con Off-White è stata grandiosa per noi e per loro... e ne faremo molte altre di queste iniziative. Abbiamo anche una grande partnership con Puma, con cui facciamo ogni anno una quarta maglia speciale".