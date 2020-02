Gabbia, una risorsa per il futuro con il Milan nel cuore

“Dalle più grandi sfortune alle volte possono nascere grande occasioni”. Questo proverbio di vita non è soltanto una comune didascalia da scontato post Instagram ma una grande verità. Nel calcio, visto da molti come metafora della quotidianità, questa realtà non è da meno. A confermare questa ipotesi, nella lunga storia del pallone, ci sono stati molti casi e l’ultimo di questi, in particolare, potrebbe essere l’inserimento di Matteo Gabbia nell’undici rossonero. Il giovane centrale classe 99’, dichiarato panchinaro della rosa milanista, si è ritrovato in campo nella gara contro il Torino per gli sfortunati infortuni di Musacchio e Kjaer, dimostrando qualità e affidabilità che gli sono valse la titolarità nella gara contro la Fiorentina. Alla fermata per il suo futuro, Gabbia è riuscito a prendere il treno delle occasioni e sembra intenzionato a non scendere.

SLIDING DOORS - Questo capolavoro cinematografico è abusato nel racconto calcistico ma descrive, perfettamente, il capovolgimento del destino. Nel mercato di gennaio, infatti, Gabbia sembrava destinato ad una partenza in prestito ma la partenza di Caldara e le precarie condizioni fisiche dei centrali rossoneri hanno cambiato le carte in tavola. Il classe 99’, rimasto felicemente in rossonero, si è allenato con costanza aspettando la sua occasione arrivata con i due antipasti/esordi in Coppa Italia contro la Spal e in campionato con il Torino e, successivamente, si è gustato la portata principale ovvero la titolarità a Firenze.

ROSSONERO NEL CUORE - In un Milan dal futuro incerto, il cuore rossonero di Gabbia rappresenta una certezza. Il giovane centrale, lombardo e cresciuto nel Milan è uno dei prodotti del settore giovanile più brillanti che potrebbe, in prospettiva, diventare una colonna portante dei prossimi anni. Due partite, chiaramente, non scrivono il futuro di un calciatore ma le buone sensazioni avute e le credenziali che lo precedono, oltre al suo amore per il Milan, rappresentano un ottimo biglietto da visita per Matteo Gabbia, una nuova potenziale risorsa per la rosa rossonera.