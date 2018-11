Gattuso a Sky: "Grande ripresa, è un buon segnale. Con la Juve ce la giochiamo. Infortuni? Domani faremo la conta"

Al termine della sfida contro il Betis, il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul match: "C’è amarezza, abbiamo iniziato con una linea di cinque ma loro ci hanno messo in difficoltà con il palleggio. I nostri cinque erano troppo bassi. È andata meglio con il 3-4-3. Grande partita nella ripesa, ma nel primo tempo eravamo troppo timorosi. Il fatto di venire qua e giocare un secondo tempo così è un gran segnale. Domani faremo la conta, ma grande merito a questi ragazzi, che se la stanno giocando su tutti i campo".

Sugli infortunati: "Non sono un dottore, faccio l’allenatore. In questo momento è inutile pensarci, metteremo in campo quelli che abbiamo a disposizione. Battaglieremo, gli alibi non ci portano da nessuna parte. È un periodo che gira così. Sicuramente Musacchio farà di tutto per esserci, mentre Calhanoglu ha subito un’altra botta sul collo del piede".

Sulla Juve: "Ora abbiamo due ora e mezza di aereo e cominceremo subito a lavorare. Non si dorme. Conosciamo la Juve, è una delle squadre più forti d’Europa. Ma ce la giochiamo. Hanno qualcosa in più di noi, ma non stiamo qui a piangere".

Ancora sulla partita di oggi: "Oggi potevamo fare meglio, tenere la palla. Abbiamo perso tanti palloni in uscita. Ma sono contento di come stiamo interpretando le partite. Speriamo di migliorare ancora. Nel secondo tempo siamo stati bravi a giocare uno contro uno anche in fase difensiva, abbiamo corso poche volte all’indietro".

Su come la squadra ha superato il momento difficile: "Sono stati bravi loro a sopportarmi e a credere in quello che si fa. La cosa più facile da fare era andare alla ricerca degli alibi. La squadra mi ha sempre seguito, in questo momento la nostra forza è questa. Abbiamo tantissima strada da fare, ma la squadra ha grande senso d’appartenenza".