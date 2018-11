Gattuso a Sky: "Successo meritato, le assenze non devono essere un alibi. Higuain? Speriamo non sia nulla di grave"

Queste le parole di Rino Gattuso a Sky dopo il successo contro l'Udinese:

Sulla vittoria: "Il gol subito nel finale contro l'Inter era stata una bella mazzata. Stasera abbiamo meritato di vincere. Abbiamo sofferto, siamo arrivati con tanti infortunati, bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Loro sono molto fisici, nella ripresa la squadra mi è piaciuta. Speriamo di recuperare qualcuno nei prossimi giorni".

Su Higuain: "Ha sentito una fitta alla schiena, pensava di aver preso un colpo. Speriamo non sia nulla di grave".

Sull'espulsione: "Non ho detto nulla, sono andato solo dall'assistente che aveva alzato la bandierina. Sono stato espulso perchè sono uscito dall'area tecnica".

Sul momento: "Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni ora. Vediamo dove arriveremo, le vittorie aiutano a lavorare meglio e con più tranquillità".

Sulle assenze: "Non ci possiamo fare nulla. Siamo stati un po' sfortunati. Pensiamo ad una partita alla volta. Domani ho dato ai ragazzi un giorno libero, dobbiamo recuperare energia e poi pensiamo al Betis. Castillejo è entrato bene, anche Borini. Abbiamo bisogno di tutti. Oggi la difesa si è comportata bene, Baka e Kessia hanno contenuto bene in mezzo al campo".

Sulla prestazione: "Nella ripresa Castillejo e Suso si scambiavano posizione e trovavamo spazio tra le linee. In difesa dovevamo tenere botta. Con Baka non dobbiamo per forza partire dal basso, è fisico e prende la palla di testa sui rinvii. Castillejo deve essere più veleno sotto porta".

Sulla squadra: "Quando ho conosciuto Suso sembrava impensabile farlo giocare più centrale. Oggi ha fatto la mezza punta per 25 minuti. C'è grande disponibilità da parte di tutti, i ragazzi mi stanno dando tutti. Abbiamo perso diversi giocatori per problemi fisici, ma abbiamo continuato a lavorare e non abbiamo cercato alibi".

Sulla vittoria del Milan Femminile: "Sta facendo grandi cose. Ieri ho incontrato mister Morace, ha cambiato modo di giocare e le ho fatto i complimenti. Sono orgolgioso di quello stanno facendo".