Gazzetta - Derby in vista per Sensi: il Milan lo vuole subito ma è frenato dal FPF, l’Inter può aspettare l’estate

Stefano Sensi occupa una delle primissime posizioni sul taccuino di Leonardo alla voce “centrocampisti”, ma arrivare al talento del Sassuolo non sarà affatto semplice. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche l’Inter avrebbe messo nel mirino il classe ’95 e sarebbe pronta a sfidare i cugini. Occhio al possibile derby di mercato, dunque, con il Milan che vorrebbe Sensi già a gennaio e i nerazzurri disposti ad aspettare l’estate.

SCENARIO - Le ottime prestazioni offerte col Sassuolo, senza dimenticare l’eccellente prova di Genk in maglia azzurra, hanno indotto Leonardo e Ausilio a bussare alla stessa porta. Il dirigente brasiliano si è mosso in anticipo su Sensi, ma le mosse dei vertici rossoneri sono rallentate dalle incertezze sul fronte UEFA. Il Sassuolo è a conoscenza dell’interesse del Milan (i rapporti tra i due club sono ottimi), ma non ha ancora sul tavolo un’offerta concreta. E qui entra in gioco l’Inter. Il ds Ausilio è un grande estimatore di Sensi, così come il futuro manager interista Marotta.

GENNAIO O GIUGNO? - De Zerbi vorrebbe tenere il giocatore almeno fino al termine della stagione, soluzione che potrebbe tornare utile alla società nerazzurra, un po’ meno al Milan, che, come detto, ha la necessità di aggiungere un centrocampista alla rosa già a gennaio. Le attenzioni dell’Inter su Sensi sono rivolte al mercato estivo e questo potrebbe in qualche modo agevolare il club di Suning. La trattativa vera e propria non è ancora partita, ma l’aria è già frizzante.