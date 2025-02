Gazzetta - Dopo Reijnders e Maignan il Milan blinda anche Pulisic fino al 2029

vedi letture

Il momento è senza ombra di dubbio quello che è, con il Milan in netta difficoltà in campionato dopo la clamorosa eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord. La sconfitta di sabato a Torino ha poi ulteriormente complicato i discorsi quarto posto per la squadra di Sergio Conceiçao, che tra Bologna e Lazio capirà effettivamente a cosa può ambire.

Nel frattempo dalle parti di via Aldo Rossi stanno non solo cercando di gestire un ambiente piuttosto rumoroso e scontento, ma anche tenere aperti i contatti con gli agenti per quelle che La Gazzetta dello Sport ha definito "scadenze pericolose". Ed è anche per questo motivo che a fine novembre è stato rinnovato il contratto a Matteo Gabbia (2029) e sono stati raggiunti gli accordi per quelli di Mike Maignan (2028 con opzione per il 2029) e Tijjani Reijnders (2029 con opzione 2030).In ballo ci sarebbero i discorsi anche per il rinnovo di Theo Hernandez, ma al momento il club rossonero ha deciso di metterli in stand-by per via del deludente rendimento del terzino francese.

Potrebbe essere finita qui, ma non è così. Il Milan considera anche Christian Pulisic un elemento fondamentale della propria rosa, non solo perché in questa stagione è il migliore insieme a Tijjani Reijnders, ma anche perché ha una costanza di rendimento impressionante, aspetto da non sottovalutare quando si parla della squadra di quest'anno.

I dialoghi iniziati negli scorsi mesi sembrerebbero essere in procinto di concludersi con una stretta di mano che vedrebbe lo statunitense prolungare fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno. Pulisic è orientato ad accettare, considerato anche l'aumento di stipendio dai 4 attuali ai 5 milioni di bonus, più i vari bonus previsti praticamente in tutti gli accordi del Milan.