Gazzetta - Finalmente una notte da Milan! Ora è tutto nelle mani del Diavolo: per gli ottavi "bastano" 6 punti

vedi letture

Nel momento più difficile e contro l'avversario più difficile, il Milan di Stefano Pioli ha tirato fuori ieri sera la sua miglior prestazione stagionale: i rossoneri hanno infatti battuto 2-1 in rimonta a San Siro il PSG e hanno di fatto riaperto i giochi per la qualificazione agli ottavi. Ora il passaggio del turno è tutto nelle mani del Diavolo che con sei punti nelle ultime due partite avrebbe la certezza di andare avanti (battendo il Dortmund, potrebbe poi bastare anche un pari a Newcastle, ma in quel caso bisognerebbe guardare anche i risultati delle altre).

SUPER PRESTAZIONE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che esalta l'impresa del Milan e di Pioli che ha azzeccato tutte le scelte. Prestazione super di diversi giocatori rossoneri come Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Calabria e soprattutto Rafael Leao: oltre ai suoi consueti strappi, da cui è nato poi il suo gol in rovesciata, il portoghese è finalmente sceso in campo con il giusto atteggiamento, dando anche una grande mano in fase di non possesso. Se l'ex Lille sarà sempre questo, allora la strada è spianata per diventare un grandissimo campione.

LA RIVINCITA DI PIOLI - Finalmente una notte da Milan e finalmente una grande vittoria contro una big, assolutamente meritatissima. Dopo le pesanti critiche ricevute in seguito alla brutta sconfitta contro l'Udinese, Pioli si è preso anche lui una bella rivincita personale, dando scacco matto a Luis Enrique. Questo successo, oltre a tre punti fondamentali per la classifica dei rossoneri nel Girone F di Champions League, dà grande fiducia a tutto l'ambiente che ora può guardare al futuro con sicuramente maggiore ottimismo.