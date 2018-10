Gazzetta - Gattuso in guerra, un Milan di cani furiosi: basta alibi, Rino (sotto esame) vuole passione e impeto

Basta alibi, fuori l’orgoglio. È Gattuso, stavolta, a chiedere un Milan da cani... arrabbiati. Perché alla squadra, per stessa ammissione di Rino, nelle ultime uscire è mancata la cattiveria per mordere. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, solo per una sera, stasera, possono essere accantonati i principi di gioco tanto cari al tecnico in favore di impeto e passione.

SAN SIRO - Insomma, un Milan più "alla Gattuso". La gara con la Samp (che ha la migliore difesa del campionato) può decidere il suo destino rossonero. Ancora a San Siro, dove il Milan era rimasto al buio e aveva "smarrito la bussola" in Europa. La squadra deve ora riaccendere la luce e ritrovare le sue coordinate. Rino è convinto di poter condurre "la barca in porto". Oggi - sottolinea la rosea - dovrà farlo navigando in acque tempestose, le più agitate da quando è al timone del gruppo.

MASSIMA FIDUCIA - Durante il match, gli sguardi dalla tribuna si poseranno sull’allenatore ancora più attenti. Ma non è una questione di fiducia. Quella, infatti, non è mai mancata. Per una sera, dunque, il gioco e gli schemi conteranno fino a un certo punto. Sarà lo spirito a determinare tutto. È così che Gattuso si aspetta di risollevare sé stesso e la squadra, ringhiando.