Gazzetta - Giroud lancia segnali al Milan, ma ora deve svincolarsi gratis dal Chelsea

Il rinnovo automatico con il Chelsea ha un po' complicato i piani di Olivieri Giroud, il quale però continua a sperare di vestire la maglia del Milan. Ieri, dal ritiro della Francia, l'attaccante ha lanciato nuovi segnali al club rossonero, per il quale ha speso delle belle parole senza però sbilanciarsi più di tanto sul suo futuro: "È vero, Van Basten e Sheva erano giocatori che amavo molto da giovane. E non ci sono dubbi che il Milan sia un grande club, tra i grandi d’Europa. Ma in questo momento non voglio parlare del futuro".

SVINCOLO GRATUITO - A riportare le parole di Giroud è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che se il desiderio di Giroud è quello di andare al Milan, dovrà prima ottenere dal Chelsea lo svincolo gratuito. I rapporti tra il giocatore e Roman Abramovich sono molto buoni e per questo non è escluso che alla fine il Chelsea possa decidere di liberarlo gratis, ma solo per andare in una squadra estera. E questa formazione è proprio il Milan che gli ha già offerto un biennale da 4 milioni di euro a stagione.

SOLO A COSTO ZERO - I dirigenti rossoneri hanno già fatto sapere che non intendono aprire una trattativa con il Chelsea e che per questo è necessario che Giroud ottenga la risoluzione del suo contratto con i Blues. In pratica o arriva a zero oppure il Diavolo andrà su altri centravanti. La palla quindi ora è nelle mani del giocatore e dei suoi agenti che dovranno ottenere il via libera dal club inglese, una volta fatto questo il Milan riproporrà la sua offerta.