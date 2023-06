Gazzetta - Guler tenta il Milan: può giocare a destra e in mezzo. Ma la concorrenza è tanta...

MilanNews.it

Dopo l'addio di Brahim Diaz, che è tornato al Real Madrid dopo tre anni in prestito al Milan, i rossoneri devono prendere un nuovo rinforzo per la trequarti e stanno cercando un giocatore duttile che possa giocare sia centralmente che sull'esterno. I nomi che circola sono ovviamente tanti, ma in questo momento quello che stuzzica di più i dirigenti del Diavolo è senza dubbio Arda Guler, talento classe 2005 del Fenerbahçe.

NIENTE ASTE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il gioiellino turco piace moltissimo al "nuovo" Milan di Furlani e Moncada, ma purtroppo non solo visto che è sul taccuino di mezza Europa. Ad attirare tutti, oltre ovviamente alla qualità eccelsa di Guler, è anche la clausola rescissoria piuttosto bassa da 17,5 milioni di euro. Non ci saranno dunque aste per il cartellino, tutta la partita si giocherà invece su ingaggio e progetto tecnico.

FUTURO TOP PLAYER - "Guler è molto richiesto. Diventerà il prossimo top player del calcio europeo" ha dichiarato nelle scorse ore Rafaela Pimenta, nota procuratrice. E il Milan si augura che possa diventarlo a Milanello. Per il gioco di Stefano Pioli, Guler sarebbe perfetto perchè assicurerebbe a destra dribbling, gol e assist, vale a dire le stesse cose che Rafael Leao "regala" sulla fascia opposta. Purtroppo però la forte concorrenza non aiuta e per questo non sarà affatto facile portarlo in rossonero.